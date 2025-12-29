救援畫面曝！登山隊攀雪山斷糧又失溫 黑鷹救4山友下山⋯死者暫留山上

記者林意筑／台中報導

5人登山隊中4名山友於今日上午順利救援下山。（圖／翻攝畫面）

受大陸冷氣團強勢影響，高山氣溫驟降，有一行5人登山隊27日前往「雪山西陵」挑戰攻頂，未料其中一名田姓男登山客因失溫喪命，其餘4人緊急向消防局求助並待原地等待救援。今（29）日一早9時許，天氣狀況終於晴朗，空勤總隊立即出動黑鷹直升機前往博可爾草原將4人救出，經降落清泉崗機場後由救護車送醫治療。至於田姓死者遺體將等待後續天氣晴朗時再另行運送下山。

黑鷹直升機前往博可爾草原將4名山友救出。（圖／翻攝畫面）

台中市消防局27日下午4時許獲報，稱5人登山隊在和平區博可爾草原附近發生山域事故，一名40多歲田姓男山友因失溫導致失去生命跡象，28日凌晨時死亡，其餘4名山友最終也體力不支，加上山上積雪達30公分厚，無法下撤至翠池山屋，且糧食僅剩一日、保暖裝備也被雪水浸濕，隊伍決議於原地等待救援。

廣告 廣告

黑鷹直升機前往博可爾草原救援受困山友。（圖／翻攝畫面）

無奈昨日白天因山上氣候不佳，空勤總隊無法吊掛而未前往，今日今日上午9時47分許，派遣UH-60M黑鷹直升機編號NA-702號機起飛前往事故地點，10時30分時抵達事故地點並完成吊掛作業，順利於10時51分抵達空勤總隊，並由2輛救護車載送4名登山客前往梧棲童綜合醫院救治。至於死者，由於目前山區積雪深厚，搬運不便，等待天氣轉晴，救難人員再將遺體搬運至適當地點，再由直升機吊掛下山。

黑鷹直升機於10時51分抵達空勤總隊，順利將4名山友救援下山。（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

雪山連2起山難！2登山隊11人受困深雪：已2人無心跳 空勤出動救下4人

冒雪攀雪山西稜！2登山隊11人求救「已2人無心跳」 4山友也受困

積雪達30公分！5人登山隊受困雪山西稜⋯1男已無心跳 消防徒步挺進救援

台中男與4友夜店通宵狂歡！直衝自撞石墩 「媽媽的」瑪莎拉蒂撞壞了

