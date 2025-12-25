救援直升機自己失事 吉利馬札羅空難5人喪生

非洲最高峰吉力馬札羅山。路透社檔案照



非洲最高峰吉力馬札羅山在平安夜發生不幸空難，一架救護直升機前往這座坦尚尼亞高山的登山客營地時，失事墜毀，機上5人全部罹難。

坦尚尼亞民航局（TCAA）週四（25日）表示，一架由坦尚尼亞Kilimedair公司營運、空中巴士（Airbus）製造的私人直升機，當地時間週三（24日）墜毀在巴拉富營地（Barafu Camp）與最高峰基博峰（Kibo Summit）之間的地區。

該公司主要提供醫療後送與包機服務。失事地點的營地巴拉富營地位於這座非洲最高峰上，海拔逾4600公尺，是登山客攻頂前最後的休息點。

坦尚尼亞民航局在聲明中表示：「該飛機當時載有5人。不幸的是，這起事故導致機上5人全部喪生。」

據當地媒體報導，遇難者包括兩名外籍遊客、一名坦尚尼亞籍飛行員、一名醫生及一名導遊。

基博峰由吉力馬札羅山的火山噴發形成，位於海拔5895公尺，是全球第四高峰，因此是全球登山客絡繹不絕的觀光勝地。

吉力馬札羅山區的空難並不常見，上一次發生在2008年，當時有4人罹難。

