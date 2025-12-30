救援竟發生悲劇！男子為救「寵物鸚鵡」誤碰電線不幸身亡

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

印度邦加羅爾最近發生一起令人鼻酸的意外事故，一名男子為了救回飛上電纜塔的寵物鸚鵡，不慎在過程中誤觸碰高壓電線，當場遭到電擊，送醫後仍宣告不治，事件曝光後引發社會關注，不少人對男子為救愛鳥而付出生命感到惋惜，也再次引發對公共電力設施安全與救援方式的討論。

根據外媒報導，這起事故發生在邦加羅爾（Bangalore） 的基里納加爾（Girinagar）地區，32歲的男子「庫馬爾」當天發現自己飼養的金剛鸚鵡突然飛離住處，停在附近的一座電纜塔上，由於愛鳥遲遲未自行飛回，情急之下他便決定親自出手救援，未料此舉卻釀成悲劇。

「庫馬爾」為救自家的金剛鸚鵡決定冒險，最終卻不幸發生憾事

警方指出，「庫馬爾」先爬上住家附近的圍牆，並拿著一根金屬管試圖揮動驅趕鸚鵡，希望牠能從電纜塔上飛下，然而在揮舞過程中，金屬管因不慎碰觸到架空的高壓電線，導致他遭到強烈電擊後失去平衡跌落，雖然現場民眾立刻將男子送往醫院搶救，但因傷勢過重，最終仍回天乏術。

事發後，鸚鵡仍停留在電塔上，由相關安全單位協助救下，所幸並未受傷，消息曝光立即在當地社區引起熱議，不少網友留言哀悼「太難過了」、「他只是想救自己的寵物」、「偉大的父愛」，對此官員則表示，將進一步檢視電纜塔周邊的安全防護措施，也呼籲民眾，遇到類似狀況應尋求專業單位協助，以避免再次發生憾事。