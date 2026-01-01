救援變求救！貨輪擱淺花蓮外海 馳援拖船營救「遭撞衝岸」5人反被救

記者林昱孜／花蓮報導

貨輪擱淺花蓮外海，馳援拖船營救「遭撞衝岸」5人反被救。（圖／翻攝畫面）

花蓮海域今（1）日發生一起連環擱淺意外。巴拿馬籍貨輪「通鴻輪」，原定上午進港卸貨，卻因主機故障失去動力，遭強勁風浪推向花蓮溪出海口擱淺。豈料，前往救援的拖船「台港13205號」竟因纜繩纏捲失去動力，反而被大浪打上礫石灘擱淺，導致船上1名船員頭部重創。空勤總隊緊急出動黑鷹直升機，在惡劣天候下將拖船上5人全數吊掛救出。

航港局指出，該艘「通鴻輪」原定今早9點半進入花蓮港卸貨，但在等待領港登輪時回報主機故障。由於東北季風強勁，船隻不斷往南漂流並逐漸靠岸，雖然試圖自行修復未果，最終擱淺於花蓮溪出海口北側約0.1海里的化仁海灘。目前貨輪上17名船員均安，暫無立即危險。

貨輪擱淺花蓮外海，馳援拖船營救「遭撞衝岸」5人反被救。（圖／翻攝畫面）

意外發生後，花蓮港務分公司緊急調派兩艘拖船前往拖帶救援。不料現場風浪過大，其中一艘拖船「台港13205號」在作業過程中，車葉不慎絞到纜繩失去動力，隨即遭巨浪推向岸邊擱淺。強烈的撞擊力道導致船上一名49歲游姓船員頭部挫傷、出現5公分撕裂傷，意識模糊。

由於海象極度惡劣，海巡與岸巡評估小艇無法接近接駁，遂請求空勤總隊支援。空勤黑鷹直升機頂著狂風巨浪趕抵現場，成功將受傷的游姓船員及其他4名拖船船員吊掛上機，降落於花蓮德興運動場後，迅速將傷者轉送慈濟醫院救治。

