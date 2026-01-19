救援16小時！馬查多出逃 美海上接應過程曝

委內瑞拉反對派領袖馬查多去年榮獲諾貝爾和平獎，頒獎典禮上個月10日在挪威奧斯陸舉行，由馬查多的女兒代為領獎；當晚馬查多本人也在奧斯陸現身。原本遭委內瑞拉當局限制出境的馬查多，於去年12月初成功偷渡出境，由美國救援組織「灰牛」接應，輾轉抵達奧斯陸。

當時海上接應的過程近日曝光，影片中，馬查多表示，「我還活著，我很安全，非常感謝灰牛。」為了前往奧斯陸領取諾貝爾和平獎，馬查多於去年12月初搭上一艘船出海，前往加勒比海，整個營救行動歷時16個小時，過程驚險曲折。

馬查多轉贈諾貝爾和平獎獎章 川普讚暖心

隨後，馬查多先被送往荷蘭屬地庫拉索島，再搭機轉往奧斯陸與家人會合，馬查多上週進入白宮會見川普，並將自己的諾貝爾和平獎獎章轉贈給川普；川普欣然接受，並表示馬查多的舉動相當暖心。

馬查多轉送和平獎章給川普 挪威各界譴責

不過，諾貝爾基金會隨後在官網發表聲明指出，基金會的核心任務之一是維護諾貝爾獎的尊嚴，並管理與監督相關獎項，強調獎項不得轉贈，即使只是象徵性行為也不被允許，挪威各界因此對馬查多的舉動提出強烈批評。

國際中心／綜合報導 責任編輯／蔡尚晉

