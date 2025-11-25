救救我兒！新手爸媽「不知路」…1歲童腸胃炎「眼睛上吊」警開道救命

記者羅欣怡／桃園報導

新手爸媽剛搬進桃園大園，不熟悉路況又遇到兒子生病，衝進派出所請員警協助。（圖／翻攝畫面）

救救我兒子！桃園市大園區一對年輕的新手爸媽，昨（24日）抱著年僅1歲因急性腸胃炎意識不清、身體抽搐的男童衝進派出所，由於一家子剛搬到大園不熟悉路況，一時找不到哪裡急診，只能求警方幫忙。員警獲報後駕駛警車協助開道，僅用18分鐘就抵達衛生福利部桃園醫院，及時救回男童一命。

大園分局表示，24日16時許有一對父母慌慌張張跑進潮音派出所求助，稱其1歲大的兒子不明原因身體突然抽搐、僵直，意識不清、眼球上吊，父母心急如焚，欲自行開車送醫急救，但因剛搬到大園居住，路況不熟不知道哪裡可以掛急診，且當時又剛好是下班時間路上車輛漸多，男童父親擔心延誤就醫，只好到派出所請求警方幫忙開道帶路。

1歲男童急性腸胃炎意識不清、身體抽蓄，在警方協助開道下，迅速抵達醫院。（圖／翻攝畫面）

巡佐蔡孟志、警員王柏森見情況緊急，趕緊駕駛巡邏車協助開道，護送男童至衛生福利部桃園醫院就醫，員警一路鳴笛、開啟警示燈，讓原本要30分鐘的路程，僅花18分鐘便順利抵達。

男童經初步檢查為急性腸胃炎，在緊急治療後狀況恢復穩定，男童父母也總算鬆了一口氣，感謝員警的熱心幫忙，讓兒子能迅速就醫，及時救回一命。警方也呼籲民眾，疾病救護應優先通報119，若情況特殊需要警察幫忙，撥打110警方也將提供民眾協助。

