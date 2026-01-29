救救戰地宿舍！政大神秘2校友豪氣捐9.3億 胞弟被感動再捐500萬

政治大學自強五到八舍建於1980年代，近年來屢因老舊而遭學生批評。吳尚軒攝



政大是歷史悠久的傳統名校，但也因為部分校舍太過老舊，持續進行校舍升級。不過，學生宿舍近期再度登上新聞版面，因為學生們避之惟恐不及的「自強宿舍」，設施過於老舊，甚至被批評為「戰地風」或「監獄風」。不過，政大宣布兩名商學院校友，日前低調慨捐3000萬美元（約新台幣9.3億元），且指定用於指南校區「新建宿舍」，其中一位校友的胞弟，並非政大校友，也跟進捐500萬新台幣，讓所有校友與師生十分感動。

根據報導，這2名政大商學院畢業的校友，去年12月底捐贈3000萬美元，協助政大的新建宿舍工程，且「專款專用」，新建4棟宿舍。低調的校友認為教育就是最長遠的投資。其中1名校友的胞弟，也深受感動，捐贈政大新台幣500萬元。

廣告 廣告

政大主任秘書曾守正接受媒體聯訪表示，政大感謝校友們對校務的支持，以及對學弟妹的愛護，會珍惜每一筆捐贈的資源，用於營造更好的學習環境、培育優秀的下一代。

政大校方也透露，捐贈的背後是一段跨越數十年的深厚情誼。捐款校友在政大求學期間，與同窗相互扶持，進而形塑其面對世界的視野與價值觀，因此當能力所及之時，選擇以實際行動回饋母校、支持學生，是一份自然且篤定的心意。學長藉由興建的宿舍，寄盼學生於此尋得人生益友，同時也鐫記了自己與好友偕行奮鬥的美好友誼。

曾守正表示，新建的宿舍分三期推動，目前已進入第三期工程，預計在118年完工，119年讓學生入住。宿舍屬於「自償性」建築，興建有很大的資金壓力，校友這筆捐助可讓宿舍品質變得更好，學生未來的住宿負擔也可望減輕約20％。

更多太報報導

信義威秀空橋14分鐘活春宮！女裸下身「3姿勢開戰小鮮肉」代價曝

車銀優收入估賺破千億 家族企業現況曝！涉逃稅最重下場「恐無期徒刑」

馬祖大橋「經費390多億、每天幾百人用」 張景森轟：已超越史詩級荒謬