「救殺人犯時在想什麼？」醫曝曾救過弒父兇手 真相惹鼻酸

生活中心／張尚辰報導

張文19日在台北捷運北車、中山站隨機攻擊釀嚴重死傷。（圖／資料照）

27歲嫌犯張文於19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店，朝人群丟擲煙霧彈襲擊，並隨機殺人。這一連串失控行為，最終以張文在誠品南西店畏罪墜樓，送醫不治作結。對此，有網友好奇，醫護人員在對殺人犯進行急救時，內心究竟在想些什麼？相關貼文曝光後，胸腔外科醫師杜承哲坦言，自己曾救治過一名弒父兇手，並表示，「法律就是法律，救人就是救人」，直言「他的事情與我的醫療無關」。

在19日隨機傷人案發生後，不少民眾人心惶惶，相關案情也引發網友熱議。就有一名網友於昨（21）日在Threads發問，「醫生在救殺人犯的時候，到底會想什麼？」

貼文一出，吸引大量網友留言回應，「有一次去醫院急診室聽到兩個護士在抱怨毒蟲又進來急救了，雖然滿臉嫌棄不耐煩，但還是去救」、「醫護人員必須保持中立，只依『醫療需要』救治傷患，不得因國籍、敵我、軍階、立場而差別對待」、「遵守職業道德而已，救死扶傷，不論立場」、「殺人也許會有犯案動機，但是救人不需要理由」。

也有不少醫護人員分享自身看法，「我們的職責是救人，而不是審判」、「我生涯一共照顧過十多位殺人犯，也有死刑犯後來更好幾審，變無期徒刑的。以醫生的角色，他們就是病人，沒有什麼不同」、「救活他讓他接受審判啊」。

其中，杜承哲醫師回應，自己曾經救治過一名弒父兇手。該名兇手在年輕時犯案，本身患有糖尿病，後來引發膿胸與敗血症，而負責開刀的醫師正是他本人。

至於該名兇手弒父的原因，杜承哲說，「他反覆阻止爸爸性侵姊姊失敗，他已經沒有任何其他的辦法了」對此，杜承哲直言，「他的事情與我的醫療無關，我不是來扮演法官或神明的」並強調，「法律就是法律，救人就是救人。」

大腸直腸外科醫師何建霖也說，「其實就做該做的事，我們是醫師，不是法官，以這次這個事件，若犯人到我手上，我想我還是得做應該做的處置，即便心裡不願意」。

三立新聞網提醒您：

不良行為，請勿模仿！

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

