救濟程序有區分 臺北關：因處分法律依據不同有所差異

海關提醒注意救濟程序上的區分，避免誤用程序。商民如對海關所作成之處分書不服，依法得提起行政救濟，以維護自身權益。惟救濟程序因處分法律依據不同而有所差異，例如不服海關依海關緝私條例作成之處分，應先向海關申請復查，經海關重新審議作成復查決定後，如仍對復查決定不服者，得再提起訴願。

臺北關二十九日表示，復查與訴願兩類救濟途徑所使用之申請表格並不相同，該關於寄送處分書時，均會檢附相應之復查申請書或訴願書，商民可據以填寫；或至該關網站（https://web.customs.gov.tw/taipei/，路徑：便民服務/書表下載/行政救濟）下載表格運用。無論係提起復查或訴願，均須於收到處分之翌日起三十日內提出，請一併留意救濟期限。

臺北關提醒，該關設有納稅者權利保護官（納保官），協助納稅者進行稅捐爭議之溝通與協調，商民如對救濟程序、法規適用有疑問，可洽詢納保官提供協助，以確保自身權益。