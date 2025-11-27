救火英雄殉職於宏福苑火災！ 女友悲痛發文「他已回到氪星」：想再牽你的手

香港大埔宏福苑發生五級大火，火勢迅速蔓延七棟大樓，造成嚴重傷亡。（圖／達志／美聯社）

香港大埔宏福苑社區於 11 月 26 日發生五級大火，火勢迅速蔓延七棟大樓，造成至少65人死亡、70人受傷、279人失聯，此次火災為香港近年最嚴重的住宅火警之一，而罹難者之一包括年僅 37 歲的消防員何偉豪，他原訂下月與交往近十年的女友結婚，如今卻天人永隔。何偉豪的女友也在事發後發表公開貼文表示：「多謝大家的關心，我都有看到。我的superhero任務完成返回氪星了。你是我的驕傲。」

女友悲痛發文：「我的superhero任務完成，已回到氪星了……」。（圖／翻攝自threads）

根據《香港01》報導，噩耗傳出後，其女友在 Threads 發文悼念，字句哀痛：「我個superhero任務完成返左氪星啦～你係我嘅驕傲！但係對唔住，我想同大家請一個小假期，因為我真係接受唔到，我好想好想可以再拖住你隻手……（我的超級英雄，任務完成，已經回到氪星了。你一直是我的驕傲……但對不起，我想暫時跟大家請個小假，因為我真的無法接受這一切。我真的、真的好想再牽著你的手……）」她也在文中感謝外界關心，但坦言至今仍無法面對失去摯愛的事實。

殉職消防員何偉豪在救援宏福苑大火時英勇殉職，享年37歲。（圖／翻攝自IG）

何偉豪的 Instagram 也湧入大量留言悼念，有人寫下：「你係香港人嘅英雄（你是所有香港人心中的英雄）」、「多謝你，落更了（謝謝你，任務完成，可以下班了）」、「願你安息，救火英雄」。不少網友也為女方打氣：「無人可以理解妳此刻的痛，但妳已經好堅強，要撐下去。」

何偉豪隸屬沙田消防局，於火災發生當日下午 3 時 01 分到場參與救援，並於地下層執行任務，不久後與指揮中心失去聯繫。消防處隨即啟動尋人程序，至 4 時 01 分於宏昌閣升降機對開空地尋獲，當場已面部嚴重燒傷，送往威爾斯親王醫院搶救後宣告不治。

何偉豪與女友交往近十年，原訂下月結婚，如今天人永隔。（圖／翻攝自IG）

何偉豪生前與女友感情深厚，常在社群平台分享兩人日常與旅遊生活。他曾公開貼文寫道：「多謝妳，嫌我煩都要講多一百次，Love u，以後都要笑得咁開心。」照片中，他身穿消防制服抱起女友，畫面溫馨動人。針對火警原因，港警已展開調查。承包外牆工程的宏業建築工程有限公司有三名高層（年齡介於 52 至 68 歲）以涉嫌「過失殺人」被捕，當局將釐清施工是否違規及是否涉及刑事責任。

