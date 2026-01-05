救火隊太入戲／從大愛劇轉戰8點檔 女星狂NG壓力大「躲布景後痛哭」

錦雯連演兩部8點檔，對自己是一大挑戰。（翻攝自錦雯臉書）

白家綺多年沒演8點檔，日前臨陣上場，衣櫃連一件可搭的戲服都沒有。近期在不少影集軋一角的曹蘭其實曾經淡出9年，2017年時復出拍戲，花了不少時間適應，覺得聽不懂導演講話。

曹蘭去年在影集《太太太厲害》演出曾沛慈的媽媽，對手戲一來一往很精彩，曾沛慈還因此入圍金鐘獎最佳女主角，近期曹蘭也在《整形過後》和劉瑞琪演出黃昏之戀，為了愛人最後的心願，天人交戰，也非常動人，復出後的曹蘭不管是搞笑還是深情，已能完美駕馭。

曹蘭近期在《太太太厲害》影集中搞笑演出獲得肯定。（鹿路電影提供）

錦雯過去演大愛劇居多，去年加入民視8點檔《愛的榮耀》拍攝，常常NG，曾經壓力大到躲在布景後痛哭。但她一連演出兩部八點檔，漸漸得心應手，還在八點檔中演唱自創歌曲，算是相得益彰。

張學友之前暌違8年重返大銀幕，主演電影《海關戰線》，直言一開始還不太適應，多虧動作指導謝霆鋒，在打戲設計上非常幫忙跟遷就，也讓他鬆了一口氣。

張學友重返大螢幕表現戰戰兢兢。（翻攝影自張學友微博）

