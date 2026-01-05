救火隊太入戲／獨家！入戲太深走火入魔 白家綺送8點檔假正宮婚戒

白家綺（右）和老公吳東諺（左）平常會一起主持活動，這次因救火《好運來》，在8點檔演短命夫妻。（翻攝自吳東諺臉書）

女星白家綺6、7年沒拍8點檔，1個月前因《好運來》演員顏曉筠嚴重車禍，無法歸隊，她臨危受命拍了約莫20集，估計50萬元酬勞入袋；不過日前白家綺探望休養中的顏曉筠，送上一枚婚戒、而且還是戲裡的道具，劇組人員事後也看傻，覺得兩人是不是入戲太深。

7年前白家綺因婚後3年連生2胎，因此暫別需要每日備戰的八點檔工作，以一週2集的主持為主，輕鬆愉快，又能兼顧育兒生活。

白家綺（右）近年多半主持節目為主，曾和林美秀（左）搭檔。

顏曉筠遇劫 不得已中離

去年12月，民視八點檔《好運來》演員顏曉筠車禍骨折，緊急動手術，無法接續拍攝工作；因為對手戲演員正是白家綺的老公吳東諺，白家綺本著捨我其誰的精神，二話不說接下演出。

白家綺（右）和吳東諺（左）會安排工作計畫，輪流帶小孩。

因吳東諺在戲裡被翁家明殺害，老婆進組，他就領便當，剛好能回家接手照料一對子女的工作，可以說接得天衣無縫。只是原本就入戲很深的顏曉筠，在戲裡因嚴重憂鬱症，戲外在化妝間也經常獨來獨往，數次情緒失控演出，相當真實駭人；偏偏在殺青前3週又碰上重大車禍，她只能眼睜睜放下自己一手建立起來的角色，沒能演到最後，加上身體受到創傷需要復健，十分低潮。

顏曉筠因車禍骨折緊急手術，無法歸隊《好運來》劇組繼續拍攝。（民視提供）

白家綺探病 伴手禮有哏

跨年夜前夕，白家綺邀好友方馨一起探望顏曉筠，送上戲裡角色的婚戒，還列印戲裡顏曉筠和吳東諺的婚紗照、擺在相框，一起做紀念，白家綺說：「親手把戒指交到顏曉筠手裡，這個代班的任務，對我來說才真的劃下了句點。」顏曉筠當下收到也感動掉淚。不過劇組人員看到發文卻十分傻眼說：「那不是劇組的道具嗎？」儘管不值錢，但也的確帶給顏曉筠滿滿的情緒價值，安慰了還在休養中、情緒較不穩定的她。

白家綺拿劇組的道具鑽戒，借花獻佛送給顏曉筠。（翻攝自顏曉筠臉書）

其實當時白家綺接到救火任務時，也相當措手不及，隔天就立刻到劇組定裝，多年沒拍八點檔的她，衣櫃裡一件合適的衣服都沒有，讓她十分慌張；幸好姐妹淘李又汝馬上貢獻一箱戲服，讓她稍微放下心中大石。剛開始接替演出時，也有觀眾無法接受，覺得給人開朗形象的白家綺，無法演出重度憂鬱又痛失丈夫的角色，認為她的表情不知在笑還是在哭；但八點檔變臉或換人演似乎不稀奇，何況當時《好運來》殺青迫在眉睫，這已經是最不得已的安排。

白家綺曾被目擊自己帶一對兒女野餐。（讀者提供）

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980

