救災便當吃掉「上億」？花蓮議會火藥味濃 藍議員幫洗地連颱風名都說錯

記者呂彥、林意芸、龔芸可／花蓮報導

花蓮縣議會定期會一開議就火藥味十足，縣長徐榛蔚才剛開口感謝立院通過重建特別條例，議員隨即砲火全開，直批縣府「滿口卸責、亂編預算」。前一天議員胡仁順更在網上爆料，質疑縣府「救災便當吃了近億元」，以每個便當100元估算，等於災區每天要吃超過3萬個，花蓮縣府則急忙澄清，強調那是開口契約金額，並非實際支出。

花蓮縣長徐榛蔚。

花蓮縣長徐榛蔚：「一定要很負責任的用樺加沙暨馬太鞍溪堰塞湖潰壩重建特別條例，一定是如此，這是一個國家必須該負責任的。」

花蓮縣議會才開議，縣長徐榛蔚先感謝立院三讀通過重建特別條例，強調專法專用，但這番話又挨罵。

無黨籍花蓮縣議員楊華美：「縣長你現在已經不是立法委員了，你們兩夫妻是對調角色了嗎？要由傅委員來帶隊來做重建條例的說明會，你來這個議事廳來說，中央沒有做什麼，這是對的嗎」

議員開轟徐榛蔚，議會上播救災影片，沒看到重建規劃只有滿滿卸責，根本是甩鍋報告，但也有議員幫腔痛批中央，可是怎麼連颱風名都講不清楚。

國民黨花蓮縣議員吳建志：「國民黨立法院黨團，鄭天財立委，提出加加…沙，這個沙加沙風災。」

「便當餐盒」就匡列了 9166萬。

議會上砲火猛，胡仁順更是有備而來，前一天發文質疑縣府救災預算，像是「便當餐盒」匡列了 9166萬，以一個便當100元估算，平均每天災區得吃超過3.2萬個便當，另外受災民眾慰問金編列的2億加上捐款專戶，理論上每戶可領10萬，但災民僅有5萬，不免讓人質疑流向。

不合理的金額讓人質疑流向。

民進黨花蓮縣議員張美慧：「災害準備金來買便當，不是這樣嗎？然後又說大家抹黑你造謠你，花蓮縣政府行政效率最好的就是提告。」

立法委員傅崐萁：「我們在這裡再一次的表達，再有不實的指控，尤其對本人，我們一定提告到底。」

傅崐萁出面反駁上億便當說，花蓮縣府也回應，採購金額是開口契約，並不是實際花費，一場洪災爭議頻頻。

