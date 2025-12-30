救災利器 16輛新消防車上線

台南市政府消防局新購消防車正式上線，全面提升救災能量。（記者陳治交攝）

記者陳治交∕台南報導

市府消防局於一一四年度新購置救助器材車一輛、水庫消防車七輛及水箱消防車八輛，此次採購依各分隊實際勤務需求量身規劃，由第一線使用單位全程參與隨車配備、車輛規格及內部空間配置之設計，全面提升災害搶救效率與作業安全。

消防局指出，新購置之救助器材車，主要支援車禍救援、高處救助及複合型災害搶救；水庫消防車具備大容量蓄水與高效供水能力，可於偏遠地區或供水不穩環境中，持續支援前線滅火行動；水箱消防車兼具快速出勤與即時供水優勢，特別適用於市區火災初期搶救，有效爭取黃金滅火時機，防止災害擴大。

消防局長楊宗林指出，新購消防車底盤導入多項主、被動安全與行車控制系統，並增設行車視野輔助、盲區警示、車身高辨識反光標示及歐規警示燈等裝置，大幅提升緊急出勤行車安全。