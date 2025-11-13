「救災台中隊」支援救災器具 火速馳援蘇澳

受今年第26號颱風「鳳凰」外圍環流與東北季風共伴效應影響，宜蘭縣蘇澳鎮於十一日晚間至十二日清晨遭受致災性豪雨侵襲，造成嚴重災情，台中市長盧秀燕主動關心，並由台中市建設局長陳大田於第一時間主動聯繫蘇澳鎮長李明哲，了解災區現況及所需支援後，立即指派具豐富救災經驗的副總工程司郭坤雄統籌率領「台中隊」北上馳援，協助蘇澳鎮災後清淤復原工作。

陳大田局長表示，因為鳳凰颱風外圍環流及東北季風共伴效應，宜蘭縣蘇澳測站時雨量130毫米創新高，單日雨量高達648.5毫米，蘇澳鎮多處淹水達一層樓深，造成大規模積淹水、停電及交通中斷災情，災後復原艱鉅，建設局本著「同島一命、攜手共度難關」的精神，在十二日晚間台中市解除防災緊戒之後，旋即準備投入協助馳援蘇澳鎮協助災後復建。

建設局說明，「救災台中隊」昨（十三）日上午11時於崇倫苗圃集結出發，將由具備支援高雄山陀兒颱風、嘉義丹娜絲颱風救災經驗的郭坤雄副總工程司擔任指揮官，動員包括抓斗車5部、山貓5部及相關救災器具，計5組人力20人。將前往蘇澳受災嚴重區域進行淤泥清除、道路搶修與環境復原，協助地方政府加速災後重建。