救災吃掉近億元便當？花縣府澄清：實際花費4092萬
花蓮縣府救災便當吃了近億元？！縣議會明將召開定期大會，縣府在光復洪災救災過程引起議員高度關注，縣議員胡仁順今發文披露，卻發現縣府緊急採購便當，28天共「吃」了9166萬元便當費用，讓人詫異，不過縣府查明後也趕緊澄清，議員誤解了，便當費採購金額為「開口契約」，並非實際花費，實際執行金額為4092萬餘元，絕無所謂「便當花費近億元」情事。
胡仁順發文，明天議會定期會，他看了今年災害準備金、第一第二預備金使用彙整表，「非常驚嚇」。截至10月20日共28天，縣府花了災準金9166萬7040元在救災工作相關人員便當餐盒等。若算每個便當100元，共採購了91萬6670個便當，每日平均超過3萬2千個便當。
他不解，縣府曾公布過的數據，連假時一餐2.5萬個是最多的，平日約8千個，在還有慈濟、多個義煮團的情況下，為什麼會買到每天超過3萬2千個便當、花費近億元？
網路上也出現相關言論，「有議員踢爆馬太鞍溪事件，縣府光採購便當就花費近億元」、「難怪不讓義煮團進去」，引發熱議。
花蓮縣政府晚間說明，有關採購金額係屬「開口契約」，並非實際花費。開口契約依實際使用量「實支實付」，截至10月30日止，實際執行金額為4092萬餘元，絕無所謂「便當花費近億元」情事。
縣府指出，救災期間每日由村鄰長及救災人員等基本需求約3000個便當，災害初期更有大量志工湧入，尤其連假期間每日人數逾萬，整體救災期間累計服務人次估達40萬，各單位皆全力滿足災民、救災人員及志工的餐食需求。
縣府也再次澄清，從未阻擋義煮團入災區，縣府與多個義煮團體、義廚群組密切合作，攜手提供災民與救災人員熱食。對於蓄意造謠者，縣府將依法蒐證提告。
