救災壓壞2民車卓揆喊與部長一人一台 顧立雄：不會讓官兵承擔賠償責任

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

受鳳凰颱風影響，日前宜蘭發生淹水災情，有民眾車輛遭救災路過的裝甲車輾過變廢鐵，行政院長卓榮泰昨（12）日說壓壞的不用擔心，他跟國防部長顧立雄一人一台沒問題。顧立雄今天被問及此事時說，他認為卓院長的意思，就他了解應該就是說，國軍官兵在辛勞救災之餘，不用去考慮到救災所導致的對他們相關的補償或賠償責任問題。

顧立雄。（圖／資料照）

顧立雄說，據他了解，AAV7在前天晚上也成功救出22個人，所以這樣一個辛勞付出，國防部的態度一定是不會讓這些官兵承擔任何的責任，國防部會依據相關的法令，也結合相關的單位，去對這些受損的車輛，做適當的補償或賠償，會根據相關的法律規定，包括災害防救法等等，包括地方政府在內，一定會做一個適切的處理，絕對不會讓任何的官兵承擔任何的責任。

而對於今天救災工作，顧立雄則說，今天就他了解，在蘇澳地區有派出713位，還有65輛的車輛進入，協助進行道路清淤跟在居家環境內的廢棄物的清理的工作，都在進行，那花蓮的部分，今天如果現場勘察之後，地方或中央有任何的需求，國軍站在全力協助救災的一個角色，一定會全力來幫忙。



