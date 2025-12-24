救災延宕不改初心 台南慈中師生花蓮戶外教育

師長和同學在精舍大殿前合影留念。

2025年12月16日五點半的清晨，天還灰濛濛，大街仍籠罩在一片夜色中，此時已有一群學生與教師們齊聚在臺南後火車站集合點名，準備搭上前往花蓮的第一班車。因花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災而延宕了近兩個月的行程，在全台總動員忙著救災的當下，為了不讓學生對戶外教育活動的期待落空，學校決定延至十二月再辦理戶外教學活動，因為救災有意義，戶外教育也有其意義，不可偏廢！

精舍師父帶同學巡禮並解說慈濟的故事。

來到花蓮第一站除了享用健康美味的素食午餐，便是前進慈濟精神的心靈故鄉─「靜思精舍」，近六十年來自從師公上人創建慈濟功德會以來，從慈善出發進而發展出醫療、教育、人文四大志業，不止是看見苦難的人們，更是貼近時局的需要，深耕關於「人」這個領域，厚植人類未來的願景與希望。身為慈濟學校的學生，難得有此機會近距離地接觸這個引領慈濟世界邁向全球的核心，透過師父們的介紹與分享，高二同學們可以更感同身受這份無私的大愛！

廣告 廣告

精舍師父帶同學巡禮並解說慈濟的故事。

知足班的導師郁佳老師感動地表示：「這次帶著學生前往花蓮精舍參訪，內心充滿感動與敬佩，看見常住師父親自下田耕作，深刻體會到慈濟精神的實踐。雖然慈濟接受來自各地的善款護持，師父們依然選擇親力親為，為自己的生活盡一份心力，這份精神令人由衷敬佩，也成為我們最深刻的身教。參訪過程中，帶領我們的師父特別勉勵我。師父提到，在學生身上看見一種屬於慈濟學校孩子特有的純樸與真誠，這是在其他學校學生身上較少見到的特質。師父期許我能在教學的道路上持續守護與培育這樣的孩子，讓善念與真誠在年輕世代中不斷延續。師父溫暖而誠懇的鼓勵，不只是一次參訪的回憶，更成為我與學生心靈的依靠。願自己能持續以這份感動為力量，陪伴孩子走在誠正信實的人生道路上。」

午餐後的休憩時間，同學們開心餵食農場小動物。

學生黃同學也分享她的感想：「這是我第二次參觀靜思精舍，想起很多已經被塵封在深處的記憶。眼睛自動為今昔做了比較，例如回收的地方明顯翻新、有棟建築多了0403地震後修補的痕跡當然這次參訪的路線和上次也不是完全相同，讓我看到更多美麗的景色。我最喜歡的是圍牆邊松樹交織組成的綠色隧道，置身其中感覺時間的流逝都變的十分緩慢。」這種慢何嘗不是在對應這變遷快速的社會所表現出來的對於善的一種堅持呢！

來到陶藝坊，德勘師父說德慈師父盡全力把上人的法具象化，讓陶器不只是藝術品

第二天的行程全部集中在慈濟大學，這次的校系參訪從醫學、護理到人文、心理等相關科系，透過實作體驗到互動遊戲讓這群高二學生們提前認識大學所學內容，並為自己未來的志向埋下一顆名為期許的種子，希望能對於他們接下來一年的學測準備有更明確的動力與目標前進。

同學體驗護理系儀器設備。

和氣班的楊同學表示：「這次畢旅我們到花蓮慈大參訪，藉由這個機會探索未來想選擇的科系。從教授講解的過程中，我感受到了教授的耐心和專業，以及學長姐有趣的經驗分享，都讓我對參訪的科系有更深的了解，除了培養專業能力，亦重視社會服務與價值，啟發自己不一樣的視野，這些也讓我在未來的規劃方面更有方向！」。另一位曾同學則對課程有如下感想：「此次參訪體驗到了關於VR的實境課程及各個實驗室的操作體驗。更有探討人性的心理系課程，讓同學多元的了解每個科系的核心理念，有助於探索自我的人生方向，對未來有所憧憬，受益良多。」

物理治療面面觀，同學體驗物理治療設備。

當然，除了上述富有教育意義的行程，這次高二戶外教育也是高中同學們的畢業之旅，當然也少不了輕鬆、快樂創造同儕回憶的行程，例如花蓮東大門夜市、臺東觀光夜市的觀光美食之旅，不但享受異地美食，也可以感受其與台南庶民美食的異同之處；遠雄海洋公園及義大世界樂園的探訪，讓學生們透過互動式展覽和精彩的表演，學習海洋生態的重要性，培養對環境保護的意識。而遊樂設施的體驗則是使學生們在另一種氛圍下鍛鍊身心，並且在遊玩中學習團隊合作的精神。

同學在傳播系慈大之聲體驗廣播主持。

期許這次戶外教育活動不僅讓學生們在學習中放鬆心情，更能加深了彼此之間的友誼，在共度的美好時光中，同儕之間的互動與支援感，使他們在面對未來的挑戰時，能夠更加團結。

回歸慈濟教育的核心理念，這次的戶外教育活動不僅重視學術的提升，更強調人文關懷與社會責任。透過這些體驗，學生們不僅學得知識，更培養了同理心和服務的精神，為未來的社會作出正向的貢獻。希望這次的活動能成為學生們美好的回憶，也成為他們人生旅途中的一部分。

師長和同學在精舍合影留念。

撰文／林季英；攝影／臺南慈中團隊