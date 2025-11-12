「救災臺中隊」馳援蘇澳 全力協助災區需求
記者張秉淞／臺中報導
受今年第26號颱風「鳳凰」外圍環流與東北季風共伴效應影響，宜蘭縣蘇澳鎮於11日晚間至12日清晨遭受致災性豪雨侵襲，造成多處嚴重淹水、停電及交通中斷。臺中市長盧秀燕第一時間主動關心災情，並由市府建設局長陳大田主動聯繫蘇澳鎮長李明哲了解災區需求後，立即指派具豐富救災經驗的副總工程司郭坤雄統籌率領「救災臺中隊」北上馳援。盧秀燕表示，市府救災經驗豐富，過去高雄、嘉義、基隆、花蓮等災區都有臺中隊救災的身影，相信這次臺中隊也一定會達成任務。
「救災臺中隊」今（13）日上午於建設局崇倫苗圃集結出發，由副局長陳永欣代表陳大田到場慰勉，叮囑全體救災同仁注意安全、確保作業順利，並感謝團隊再次肩負「同島一命、共度難關」的使命精神，全力支援宜蘭災後復原工作。
建設局指出，這次出動的「救災臺中隊」由具支援高雄山陀兒颱風、嘉義丹娜絲颱風救災經驗的郭坤雄副總工程司擔任指揮官，動員抓斗車5部、山貓5部及相關救災器具，合計5組人力共20人，前往蘇澳受災嚴重區域進行淤泥清除、道路搶修與環境復原，協助地方政府加速災後重建。
建設局表示，「臺中隊」歷年多次支援外縣市災後搶修，足跡遍及南投、高雄、嘉義、基隆、花蓮等地，累積豐富救援經驗。此次蘇澳受創嚴重，建設局團隊將以最快速度投入災區，秉持「同島一命、臺灣一家」的精神，攜手地方政府與居民共度難關，協助災區早日恢復家園。
「救災臺中隊」今日上午於建設局崇倫苗圃集結出發。（中市建設局提供）
