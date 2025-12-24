救災良策陷入貪瀆疑雲？ 廉政署搜索南消帶回四人

幫浦消防車搭載細水霧滅火設備，機動性強能應用於大量類型火災，也成為他縣市取經對象。(資料照片)

記者王勗／台南報導

廉政署南部地區調查組廿四日上午動員前往南市府消防局永華消防中心搜索，分別前往局長決策室、災害搶救科、車保場等單位搜查，蒐集查閱相關資料。據了解疑似於採購消防車輛有關，對此南市消防局表示，後續將全力配合廉政署相關作業及司法調查。

據了解，廉政署前接獲檢舉指稱南市消防局今年推動採購高壓細水霧幫浦消防車計畫，其中民間捐贈救災車輛相關設備販售業者與消防局人員疑有利益輸送之貪瀆情事。廉政署廿四日上午發動搜索，現場蒐集相關資料後，也將搶救科長、車保場長、前局長李明峯秘書、司機等四人帶回訊問，詳細案情仍待調查釐清。

南市巷弄較多，消防水車在支援火警時也容易因地形而受限，為此南市消防局研發團隊特別與消防裝備業者合作開發幫浦系統，搭載於災情勘查車等小型車輛即可實現高機動性救援，幫浦噴射的高壓水霧泡沫也能迅速壓制火勢，對於小型火災僅須出動少數人員即可快速完成滅火作業。

搭載本救災系統的幫浦消防車要價約二五０到四百萬元不等，前局長李明峯任內也希望在退休前達成南市一分隊一部願景，經各界愛心捐贈，以募集四十多輛幫浦消防車。今年卻傳出販售該系統的女性業者，為南市消防局高層友人，該業者還承攬南消火災預防科承辦的台南市消防月曆。是否從中獲利也待調查釐清，且該系統具有一定專業性，對於生產廠商有一定門檻，是只能從該業者處購買亦或圖利特定廠商，也待檢調進一步釐清。

隨著李明峯退休，也傳出其民間友人成立公司，經手南消相關捐贈事宜等，今年也有多名高層提前申請退休，也讓本次廉政署搜索愈加撲朔迷離。台南地檢署廿四日也證實偵查貪瀆案發動搜索情事，但相關案情仍待調查釐清。