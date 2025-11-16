救災英雄返臺中 完成蘇澳3日馳援任務

記者張秉淞／臺中報導

「臺中隊」3天緊急馳援宜蘭蘇澳災區任務昨（16）日順利告一段落，團隊返抵臺中。中市府建設局長陳大田代表市長盧秀燕到崇倫苗圃迎接隊員，並對團隊3天不眠不休的辛勞表達肯定與謝意。市府建設團隊由養工處副總工程司郭坤雄帶隊，跨縣市支援行動共投入山貓15台次、抓斗車15台次、人力50人次，協助清運社區淤泥與廢棄物，為蘇澳鎮災後重建盡最大力量。當地居民及公所皆向臺中隊表達深深感謝。

陳大田表示，盧秀燕在得知蘇澳受颱風「鳳凰」影響災情嚴重後，立即主動關切，並於清晨指與蘇澳鎮長李明哲通電聯繫後，迅速派遣臺中隊前往支援。市府一向秉持「同心救災、互助精神」，對於臺中隊隊員3天來全力投入、辛苦清運廢棄物與恢復社區環境，市府表達深切感謝，也肯定他們展現的專業能力與團隊精神，讓居民安心、災後重建順利推進。

陳大田說明，此次救災任務共歷經3天，臺中隊深入蘇澳各社區與主要路段，協助廢棄物集堆、分類及清運工作，順利完成蘇澳鎮災後環境整理。李鎮長對臺中隊隊員表示誠摯感謝，肯定臺中隊不辭辛勞、迅速投入清運工作，讓社區環境快速恢復，居民倍感安心。臺中隊返抵後將進行機具整備與人員休整，後續仍會視地方需求持續提供協助，與各縣市共同守護每一處家園。

建設局表示，這次「臺中隊」3日共投入機具與人力密集作業，在蘇澳災後環境清理上發揮關鍵力量，也展現中市府在災時互助的堅定承諾。

「臺中隊」3天緊急馳援宜蘭蘇澳災區任務昨日順利告一段落，團隊返抵臺中。（中市建設局提供）

救災英雄返臺中，「臺中隊」16日圓滿完成蘇澳3日馳援任務。（中市建設局提供）

建設局長陳大田代表市長盧秀燕到崇倫苗圃迎接隊員，並對團隊3天不眠不休的辛勞表是肯定與謝意。（中市建設局提供）

臺中隊支援行動共投入山貓15台次、抓斗車15台次、人力50人次，協助清運社區淤泥與廢土。（中市建設局提供）