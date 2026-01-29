救狗卻被罵棄養 ！賓賓哥震怒發聲 親揭「不帶回老犬」關鍵主因

娛樂中心／蔡佩伶報導

公益網紅賓賓哥日前拯救一隻在路上流浪的老狗，事後還帶狗狗去看醫生並聲稱會暫時收留，幫助牠找到家，但後續狗狗走丟，沒想到今（29日）遭到週刊報導指出，狗已經找回，但賓賓哥卻表示無法帶回飼養，慘被砲轟是利用愛心賺流量，對此，賓賓哥也出面解釋了。

賓賓哥聲明強調考量接下來的飼養環境跟醫療需求，最終才讓狗狗留在動物之家接受完善的照顧，駁斥棄養爆料，此外，賓賓哥也還原救狗過程，透露狗狗是在公司門口被發現，疑似遭遇車禍而導致身體虛弱，團隊拯救後立刻帶往動物醫院治療，相關支出收據均有保留。

至於為何不將狗狗領回，賓賓哥團隊表示考慮到狗狗視力不佳而且年紀又大，因此相比留在公司，反而在動物之家才能夠有專業醫療團隊全天候針對老年狗狗以及眼疾方面照顧，賓賓哥團隊強調，「若真心棄養，當初何必花費數萬元送醫救治？」表示拯救流浪動物是善心，但並非要將其飼養在不適合的環境中，呼籲外界勿聽信不實傳言。

賓賓哥拯救老犬，卻挨轟棄養。（圖／翻攝自臉書）

