南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導

台南善化區公立游泳池，這個月初啟動營運，不過卻因為救生員不足，竟然被迫開放一半，泳池上用繩索和浮球劃分，讓泳客只能游到一半要調頭，還有紅布條提醒，畫面雖然突兀，卻也凸顯人力不足的窘境。





救生員不足! 台南善化游泳池被迫"只開一半"

救生員不足，善化公立游泳池，只能開放一半泳道！（圖／民視新聞）

這處台南善化區公立的溫水SPA游泳池，泳池水道上的區隔很突兀，中間拉起浮球繩索做管制，民眾游到一半，就得折返，真的很掃興。民眾說：「像會游泳的都游一半很不盡興。」、「真的很可惜。」，救生員陳俊佑表示：「目前就只有兩位兩位救生員，所以我們就是只開放一半25公尺。」泳池只開放130公分的淺水區，禁止前進160公分的深水區。旁邊的溫水SPA區，也暫時關閉。理由竟然是因為，救生員人力不足，連區長也感嘆，好設備卻只能閒置。

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救生員不足! 台南善化游泳池被迫"只開一半"

游到一半得回頭，救生員不足，泳池深水區封閉，泳客只能游半途！（圖／民視新聞）

台南市善化區長譚乃澄表示：「非常好的泡浴的啊，那邊都是按摩池呢好幾個按摩池，還有床板的可能全台南市喔，要找這麼好的SPA池喔，民間單位我不知道，公營的絕對沒有。」善化游泳池是8個賽道的泳池，全長50公尺，總面積1400平方公尺，依照規定超過1200平方米，現場必須配置4名國家合格證照的救生員，但現在只招聘到兩位，安全不能打折，只好把設施，也暫時關一半。台南市善化區長譚乃澄強調：「公部門嘛完全依照公務人員體制，而且他是公務人員又不能兼職啊，民間單位可以去兼職啊，所以他們來這邊做也是很委屈啦。」救生員人力，被高薪的科技業搶走，每年得換照，也讓很多專業人員卻步。目前善化泳池開放的區域，包括淺水區，和兒童池以及幼兒池，都在救生員的駐點周邊，即使假日親子客人多，也可以看顧因應突發狀況。公所也努力招聘新人，希望達到安全規定後，擺脫開一半的窘境，正常的開放全面營運。

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