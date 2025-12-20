救生員列隊悼雪梨槍擊案罹難者

澳洲衝浪救生員二十日在雪梨邦代海灘列隊靜默，悼念日前在猶太節日活動中，遭槍手射殺的罹難者。（路透）

本報綜合外電報導

澳洲衝浪救生員二十日在雪梨邦代海灘岸邊列隊靜默，以悼念日前在海邊猶太節日活動中，遭槍手射殺的十五名罹難者。

這起槍擊案行凶的男子阿克拉姆和兒子納維德十四日在雪梨邦代海灘向參與猶太節日「光明節」活動的群眾舉槍掃射，造成十五人喪生。五十歲的阿克拉姆當場遭警方擊斃；二十四歲的納維德則倖存下來，目前仍在醫院由警方看守，面臨包括恐怖主義和十五項謀殺在內的指控。

在二十日上午的悼念儀式中，數十名身穿紅黃制服的救生員面向大海，進行了三分鐘的默哀；有些人流下眼淚或相互擁抱。