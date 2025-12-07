救生員求生1／救生員考試甄審專業度存疑 考生遭誤判3次被嗆：去署長信箱申訴！
運動部（前體育署）主辦的救生員證照考試甄審程序近日引發爭議。今（2025）年11月東華大學場次考生阿誠（化名）向本刊披露，他在術科考試中連續遭遇三次爭議，前兩次確認誤判，最後一次因考場錄影角度存有爭議，甄審團卻採「不記名投票」方式判定其失格。事後教練協助尋求申訴途徑，竟被嗆：「去署長信箱留言」，考試專業度及公正性引發強烈不滿。
阿誠本是一名上班族，四年前開始接觸游泳並投入體育產業，因發現救生員嚴重缺工，因此他決定「躬身實踐」報考證照。從今年7月自我訓練、9月受訓，阿誠歷時近半年備戰，不料在11月考試上遭遇「烏龍評判」。
「救生員檢定測驗」由體育署主辦，學科達標者才能參與術科考試，內容涵蓋基本能力、救援能力、急救能力、救援器材運用及綜合評定。阿誠指出，第一次被誤判是因甄審未聽清他的口述動作，當下判定他失格，他當下申訴要求調閱影片，查看後確認是甄審誤判，分數才得以回復。
未料，這樣的誤判竟再次發生。阿誠表示，在進行心肺復甦術（CPR）評測時，他吹氣後手指未放開遭到甄審扣分，但新版規範未明訂此細節，甄審卻沿用舊制。在他要提出申訴的前一刻，甄審主動承認誤判並撤回扣分，然而「驚濤駭浪」般的評分讓他難以安心。
接著便發生了第三次，阿誠指出，這次是與頸椎旋轉動作有關。甄審認定他手肘離開胸骨、違反規定，他隨即要求回放錄影，卻因錄影角度是由上而下，難以看出準確動作。甄審團討論後竟決定以「不記名投票」方式來判定，最終他遭判定失格，「自作主張」的投票方式及理由也令他備感困惑。
阿誠質疑，網站考試規範上明確列出扣分標準與申訴流程，甄審卻未依標準操作，比賽的錄影角度難以查看準確度，裁判卻以不記名投票，讓自己即便想申訴卻也無從提起，只能「打落牙齒和血吞」。更奇怪的是，這是他第二次參加考試，花蓮場跟上一場台中的甄審幾乎是同一群，令他質疑甄審的背景。
荒謬評判過程也令阿誠的教練王宣堯氣憤不已，當下提出希望查看裁判的專業資格，不料對方態度蠻橫不願告知，只丟下一句「有疑慮就去體育署署長信箱申訴」。讓他痛批，國家級考試不僅甄審資格無從可知，申訴機制更是形同虛設，難道考生只能「蒙著眼」接受判定？公正性蕩然無存。
投入游泳界20多年的王宣堯教練直言，自己多年帶考生參加考試，從未有哪年像這次的甄審令他如此懷疑，甄審不僅多為白髮高齡者、身材不像長年從事救生員，究竟是否符合體育署所規定「具救生員教練資格」無從考證，「講難聽點，今天來了一堆素人我們也不知道」。他批評，目前甄審資格過於混亂，各協會標準不一，有些甚至無法確認是否具備救生專業。
王宣堯建議，運動部應統一成立救生教練證制度，教練須通過救生員有效證、官方救生教練班及術科急救專業能力認證，並開放教練與民間素人報考，降低小團體壟斷；甄審姓名及有效證照也應公開，現場佩戴名牌，讓考生有公平可尋。
另針對錄影方式，王宣堯建議增設水平面攝影機、多視角鏡頭，並完整保存錄影、不得剪輯，讓考生申訴有依據。而對於申訴機制，體育署應設立考試專責申訴窗口，7至14天內回覆初判，30天內完成最終裁定，錄影應可調閱、翻拍存證，「唯有如此，考試才能名符其實、考生也能安心備考」。
對此，運動部表示，甄審名單保密是避免出現請託關說的情況，甄審多為受認可機構推薦，須符合相關專業資格，並參加至少1場次甄審研習；未來將開放民間具備救生專業的人員參與遴選成為甄審。
針對考試誤判，運動部指出，流程符合簡章載明申訴權益，不記名投票則是確保甄審避免面臨不必要的壓力；未來運動部將加強甄審檢定前之教育訓練、案例研討，降低誤判情形。另針對拍攝角度問題，未來將研議精進方式或增加不同角度之攝影，以佐證判決依據。
至於申訴途徑，運動部表示，爭議以現場處理為原則，後續以署長信箱為申訴管道，過往執行尚無窒礙。未來將設置專屬於救生員的申訴管道，於官網、檢定簡章或檢定試場外揭露，增進考生權益。
