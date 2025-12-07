救生員求生2／救生員考照預算暴漲10倍過關僅2成 業者苦喊回歸「公檢委辦」
台灣水域活動旺季長，救生員人力卻嚴重短缺。自108年修法將救生員考證制改為公辦後，業界及多個協會普遍認為，考得證照的救生員品質跟以前差不多，但113年相關預算雖暴增至103年的10倍，通過考試的救生員人數卻劇減，只剩103年（3,685人）的2成。新制害慘泳池及其他水域場域業者，救生人力出現明顯斷層，導致水域安全無人顧及，業者只得關閉部分水域，喊話政府盡快恢復「公檢委辦」。
救生員制度原由訓練團體自行訓練並發證，政府僅以監督形式介入；108年修法後，制度改為公辦檢定，由體育署（現為運動部）統籌考試與證照發放。然而，實施初期制度過於嚴格、行政程序繁瑣，各訓練機構不願承辦公辦班，導致訓練人數急遽下降。108年暑假期間，更首度出現救生員工讀生嚴重短缺現象，影響泳池營運與暑期水域活動安全。
據體育署資料顯示，107年救生員檢定預算322萬元，通過人數達4,643人；108年預算提升到647萬元，通過人數卻斷崖式下滑至859人。直到113年，預算已來到1620萬元，通過人數卻僅剩762人，形成明顯的人才斷層。
台灣游泳池事業協會秘書長劉家豪投入游泳界領域30年，早期曾協助政府辦理證照考試。他指出，之所以人才斷層，是因現行公辦檢定每年僅設有限場次，偏遠地區更是考試稀少，考生考試需跨縣市搶名額，若錯過或未通過需等待數月甚至跨年度才能再考，導致投入訓練的年輕人流失，形成明顯的人才斷層。
另外，救生員工作具有季節性與臨時性，即便薪資逐年提高至33,000至45,000元，仍難以吸引年輕人投入。此外，救生員行業被視為高官司風險行業，若救人失敗可能挨告，也使職業吸引力下降。「在這樣的情況下，多數人轉向考游泳教練」，教練資格可採用多機構的訓練證明，但救生員證照唯獨以體育署認定為準，讓人才培育受到更多限制。
劉家豪指出，教練證照則可委託多家機構辦理訓練與考核，相對而言，救生員證照僅限體育署核發，不承認國內外其他專業證照，導致資格取得受限。他舉例，中華民國水上救生協會是國際救生組織唯一認可的協會，可是這個體育團體所訓練出來的證照在台灣卻不被認可。這種制度差異，讓業界人才培育與產業運作受到限制，卻也間接增加水域安全風險。
劉家豪強調，若無法改善檢定場次、簡化流程及增設靈活考試機制，私人泳池與公立場館恐因救生員不足而暫停營運，甚至影響民眾水域活動安全。他建議將「公辦檢定」轉型為協助性質，由政府派員至各訓練機構協助考試，評分標準仍維持公辦嚴格規範，同時提升考生檢定效率、降低行政成本，以扭轉救生人才斷層的危機。
對此，運動部表示，114年執行小組檢定辦理完成62場次，認可機構複訓辦理完成近100場次。授證數新訓檢定685張、複訓1,212張、有效救生員證共7,537張。公辦檢定將強化救生員基本技能與素養，提升檢定品質，確保供給面有具實質救生能力之救生員。
有關救生員人力吃緊問題，尚涉薪資調整及季節性就業等跨部會議題，未來將加強跨部會聯繫，期改善整體救生員產業環境。
救生員求生1／救生員考試甄審專業度存疑 考生遭誤判3次被嗆：去署長信箱申訴！
獨家／韓援三本柱確定只剩「她」 廉世彬陷性騷擾風波仍續留樂天女孩
娛樂報報／筋肉媽媽不畏寒短袖上街 等紅燈結實身材藏不住
