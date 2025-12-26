救生育率！ 明年1胎給10萬 家長笑「每年給較好...」
行政院宣布從2026年元旦起實施一系列振興生育新政策，包含每胎補助10萬元、雙胞胎20萬元，育嬰留職停薪可用「日」為單位申請，雙親合計可達60天，前6個月還可領8成薪資補貼。家庭照顧假也改以小時計算，雇主不得扣發全勤獎金。這些新制旨在解決台灣連續23個月出現的嚴重少子化問題，尤其11月新生兒人數不到8000人，創下新低紀錄！
行政院宣布一系列振興生育政策，從2026年元旦起實施多項新制度，包含大幅提高生育補助金額及彈性化育嬰留職停薪制度。新政策規定每胎可獲10萬元補助，雙胞胎則為20萬元，依比例增加。育嬰留職停薪更加彈性，勞工有30天額度可以「日」為單位申請，雙親合計可達60天，且留停期間前6個月可領取8成薪資補貼。家庭照顧假也改以小時計算，雇主不得扣發全勤獎金，目的在於解決台灣嚴重的少子化問題。
這項新政策主要針對台灣連續23個月出現的生育率下降問題，尤其11月份新生兒人數不到8000人，創下新低紀錄。勞動部表示，請領勞保生育給付者每胎可獲10萬元，雙胞胎則為20萬元，依此類推，預估將有超過9萬人受惠。雖然許多家長認為這筆補助對養育孩子而言仍顯不足，有家長笑稱「每年給10萬可能會比較有效」，也有家長表示「現在就算10萬，也不一定生得出來，現在普遍太晚生，卡在高齡的末端」。這項補助需等待立法院通過預算審議後才能撥款。
除了金錢補助外，育嬰留職停薪制度也有重大變革。未來勞工將擁有30天額度，可以「日」為單位申請，雙親合計可達60天。其中前6個月可領取8成薪資補貼，大幅減輕家庭經濟負擔。家庭照顧假也改為以小時計算，總共112小時，且雇主不得因此扣發全勤獎金。
勞動條件及就業平等司長黃琦雅強調，對於每日正常工時為10小時的勞工，雇主應以10小時乘以7天，總計給予70小時家庭照顧假，而非僅56小時。這項政策不僅保障勞工權益，也照顧到雇主需求。
對於雇用員工未滿30人的小微型企業，政府也提供支持措施。當受僱者每申請1天留職停薪，政府就給予1000元獎勵金，約143萬家企業都適用此項措施。此外，育嬰留職停薪和繼續加保申請程序也獲得簡化，改為可累積多日一次辦理，並提供線上或電話申辦服務，大大提高了便利性。
這些政策旨在增加職場彈性與勞工保障，同時提高生育吸引力，期望能有效解決台灣嚴重的少子化問題，為國家未來人口結構帶來正面改變。
