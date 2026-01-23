救癲癇母命懸一線！警車劈開車陣「開道」跨3鄉鎮 黃金10分鐘搶命

記者潘靚緯／彰化報導

警車鳴笛開道，護送一名癲癇發作、陷入昏迷的婦人送醫，從彰化田中到員林20多分鐘車程縮短到10分鐘。(圖／翻攝畫面)

彰化縣田中鎮一名女子，開車載著癲癇發作陷入昏迷的母親，急奔醫院，不料當時正值下班放學的交通尖峰時間，女兒擔心送醫途中遇到塞車恐延誤就醫，只好直衝田中警分局內安派出所求援。員警二話不說開警車鳴笛開道，在擁擠的車流中硬是開出一條「通道」，跨越田中、社頭、員林三個鄉鎮，把原本20分鐘的路程縮短一半，讓母親及時就醫，救回寶貴的性命。

田中分局表示，內安派出所警員林偉銓、陳勇志日前傍晚執行巡邏勤務時，突然遇到一名女子神情極度驚恐、倉促衝進派出所求援，激動表示母親癱倒在自家車上，因癲癇發作、全身持續抽搐不止，陷入昏迷不醒的狀態，急需立即送醫。

廣告 廣告

女兒著急送癲癇發作的母親送醫，向員警求助，警車鳴笛一路穿梭車陣。(圖／翻攝畫面)

由於當時正值下班放學交通尖峰時段，田中地區往返員林市的大型醫院道路的車流量極大，若她自行開車前往，或是等待救護車往返，車程都會耗掉不少時間，恐延誤搶救黃金時間，情急之下，決定向員警求助。

救人如救火，員警得知狀況後，立即向值班通報並啟動緊急救援，隨即由警車在前方鳴笛開道，引導家屬車輛緊隨其後，在警示燈與警報器的導引下，一路橫跨3個鄉鎮，在車流中硬是劈開出一條「生命通道」，讓原本需要20多分鐘的路程大幅縮短至僅10分鐘，火速抵達員林基督教醫院。

幸好及時送醫，發病的張姓婦人由醫護人員接手搶救後，順利脫離險境，恢復生命跡象，家屬事後激動地向警方致謝。表示當時看到母親抽搐不止卻受困車陣，心中萬分絕望，若非警方當機立斷冒險協助開道，後果不堪設想，這份救命恩情，永誌於心。

田中分局分局長林鼎超提醒，民眾如遇家中成員突發重疾或緊急傷病，請立即撥打 119，由救護人員在第一時間提供專業救護器材及急救處置，讓患者能在黃金時間內獲得醫療救治。



更多三立新聞網報導

鼻子長黑點以為是痣！70歲翁拖2年變大出血罹「皮膚癌」 醫示警1事

排隊上廁所喊「不要插隊」 52歲男仗義慘遭射殺 身中多槍倒臥血泊

嗆「軟爛囡仔」惹殺機！台中男被激怒開槍殺人 2同夥送槍遞子彈被起訴

108KG醉男抓狂拒醫！「重拳打飛」護理師畫面曝 中港澄清：譴責暴力

