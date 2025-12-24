救護優先專案獲國發會肯定

交通局推動「救護優先 智慧暢行」專案，獲國家發展委員會第八屆政府服務獎。（交通局提供）

記者林雪娟∕台南報導

持續提升緊急救護效率與交通安全，交通局推動「救護優先 智慧暢行」專案，運用智慧交通科技強化救護車通行效率，成效卓著，榮獲國家發展委員會第八屆政府服務獎，肯定台南在智慧交通與公共服務創新展現。交通局也宣布，明年度將拓展至柳營奇美、佳里奇美醫院周邊路口，達到「以科技守護生命」目標。

市府表示，雖然救護車執行勤務，依法開啟警示燈及警鳴器時，可直接穿越紅燈路口，仍可能會發生路口衝突，並增加救護人員壓力，「救護優先 智慧暢行」乃結合路側感測及車載設備，當救護車執行緊急任務時，系統可即時調整路口號誌，採取「綠燈延時、紅燈縮短」等策略，打造救護車專屬通行綠波帶，有效縮短行車時間，提升到院搶救的黃金時效，並兼顧路口行車安全與整體交通秩序。

這項智慧城市以人為本的治理精神，獲得評審青睞，認為具備高度示範與擴散價值。交通局已在成大、奇美、安南醫院周邊路廊及郭綜合、市醫周邊重點路口等處，總計建置三十五處路口，成為全國最大車聯網系統。

一一五年將拓展至溪北地區柳營奇美醫院及佳里奇美醫院周邊路口，持續擴大建置範圍，透過智慧號誌即時調整燈號，讓救護車優先安全通過路口，為緊急病患爭取更多黃金搶救時間，落實「以科技守護生命」的公共服務目標。