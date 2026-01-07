救護員骨針急救OHCA 苗縣首例成功康復出院

（中央社記者管瑞平苗栗縣7日電）苗栗縣消防局卓蘭分隊去年底執行路倒救護案件，到場發現患者已無呼吸心跳，立即使用「骨針」急救送醫，治療18天後康復，成為縣內高級救護技術員以骨針急救成功康復出院首例。

苗栗縣消防局今天表示，卓蘭消防分隊於114年11月21日由中級救護技術員黃孝彬、蔡志賢及高級救護技術員傅偉業執行路倒救護案件，3人到場時，發現患者已呈OHCA（到院前心肺功能停止）。

傅偉業立即使用骨針，在患者脛骨部位建立輸液管道，並注射腎上腺素，且於送醫途中持續進行搶救。患者經住院治療18天後康復出院，恢復正常生活。

消防局指出，依據「救護技術員管理辦法」規定，到院前的緊急救護給藥注射，為僅能由高級救護技術員施行的高級救命技術。苗栗縣自113年7月全面推動高級救護技術員針對OHCA救護使用電動骨針，從肱骨或脛骨給予急救用藥腎上腺素，以有效提高到院前急救成功率；經統計113年7月至114年12月，消防局共計執行骨針給藥104件。

消防局表示，近3年積極培訓高級救護技術員，目前人數已達52人，每個消防分隊至少配置1名以上高級救護技術員執行緊急救護工作，OHCA急救成功率也從24%攀升至27%。

此外，消防局說，今年也規劃自辦1296小時高級救護技術員訓練，訓練人數20人，朝向每4名救護人員中就有1名高級救護技術員的目標邁進。（編輯：吳素柔）1150107