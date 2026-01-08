救護案件年破2萬件 消局籲全民學CPR、街頭讓道

據消防署救護統計年報資料顯示，隨著人口高齡化及民眾救護需求持續增加，基隆市自111年到113年三年期間已逐年增加，去（114）年初步統計的資料顯示，救護全年出勤件數已突破2萬1千件以上，平均約每小時有2.3件，顯示救護勤務量仍在持續攀升。

消防局呼籲用路人在道路行駛時，當聽到救護車鳴笛急行，表示有傷病患正急需要救護資源，請用路人立即配合禮讓，以爭取寶貴的救命時間。禮讓救護車有三大原則，「一右、二分、三中空」，亦即靠右行駛、路口停讓、車道中央保持淨空，避免因為搶快、遲疑或違規行為影響救護車輛通行。

此外，當身邊有人突然倒下時，請立即撥打119，消防局119指揮中心可以提供「線上指導CPR」的服務，由專業人員即時引導民眾進行心肺復甦術，提升患者存活機會。依據近年統計資料顯示，基隆市每年平均約有10多位民眾，因為即時接受「線上指導CPR」而成功挽回寶貴生命。

消防局長游家懿表示，每一次的主動讓道，都是在為傷病患爭取關鍵的救命時刻。而全民學習CPR，更可能在緊急時刻成為守護生命的重要力量。呼籲市民朋友把握各項學習救護技能的機會，提升自救與救人的能力，守護自己與家人的安全與未來。