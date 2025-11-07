救護職人進化論論壇台北登場 激盪專業進化新思維

臺北市政府消防局與臺北市立萬芳醫院共同舉辦「2025從臺北出發：救護職人的進化論」研討會。（圖／翻攝畫面）

為促進全國院前急救專業交流與臨床經驗分享，臺北市政府消防局與臺北市立萬芳醫院共同舉辦「2025從臺北出發：救護職人的進化論」研討會，於今114年11月7日隆重登場。此次研討會邀集內政部消防署、全國各縣市消防局、醫療院所及學術單位共襄盛舉，現場逾百位救護與醫療專業人員參與，盛況空前，並於當日圓滿落幕。

消防局表示，本次研討會以「打造全國救護職人專屬舞台、推動救護專業進化」為宗旨，上午場由臺北市、臺東縣、雲林縣及嘉義縣政府消防局教官針對指揮派遣及教育訓練等主題進行專題演講，分享跨縣市的實務經驗與研究成果，探討如何運用科技與制度創新，提升到院前救護效能。

下午場則舉辦「EMTalks救護新聲代」案例報告競賽，透過線上報名方式邀請全國救護人員以實際救護經驗為主題進行簡報分享。經過嚴謹評選，最終從眾多報名者中脫穎而出8件優秀案例。透過這些精彩案例的交流，與會人員得以深入了解第一線救護實務中的挑戰與創新作為，啟發各縣市間經驗互鑑與制度精進思維。最後，在品質管理規劃部分，則由臺北市與臺南市政府消防局教官共同分享推動救護精進策略與執行成果，展現各地消防機關持續強化救護品質、提升急救效能的決心與努力。

消防局強調，救護工作是一場與時間賽跑的任務，更是連結生命與希望的重要橋梁。透過本次研討會的交流與分享，期盼能激發更多創新思維與合作模式，讓各地救護人員將所得經驗帶回地方，持續推動院前與院內急救的無縫接軌，提升全國急救品質，邁向更專業、更安全的急救新時代。

