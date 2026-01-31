救護車不是打119？大學生喊「中國這3字」網傻眼：被抖音侵蝕

生活中心／周希雯報導

近年隨著中國短影音平台盛行，台灣越來越多年輕人使用「中國用語」，這些詞彙不知不覺滲入日常生活，甚至可能影響對一般常識的認知。就有1名兒童物理治療師感嘆，近期聽到實習生說，叫救護車要打中國急救電話120，但台灣其實是119，令她忍不住大喊「不要再看小紅書、抖音了啊啊啊！」

1名兒童物理治療師在Threads分享「覺得台灣要沒救的瞬間」，起因是大學實習生上課時，拿到救護車玩具詢問個案，「你知道叫救護車要打幾號嗎？」下一句竟是「要打120啊」，令原PO當下震驚到無法言語，「半隻腳踏入醫療業的21歲大學生說救護車要打120？真的大蛤特蛤！」後來同事問另一名個案救護車號碼，沒想到對方也回答「我爸爸說要120」。

台灣救護車是打119！大學生卻脫口「中國這3字」全場傻眼：統戰的初步效果

台灣救護車的引擎蓋就寫著大大的「119」。圖僅示意，與本新聞無關。（圖／民視新聞資料照）

接連聽到荒謬答案，令原PO相當傻眼，「打吧我就看打120到底誰要接電話啦！不要再看小紅書抖音了啊啊啊，連救護車幾號都不知道！」貼文曝光後震撼眾人，「好吧，我們看到了資訊統戰的初步效果了」、「這就是為何我們討厭支語的原因，很多人覺得沒什麼，久了大家就會忘掉台灣原有的文化」、「我們是台灣人啊打119是常識」、「難怪CPR教學強調要叫人幫忙必須講清楚打119」、「台灣不需要那麼多，被抖音小紅書侵蝕而不自知的未來人才」。

原PO無奈說，「不要再看小紅書、抖音了啊啊啊！」圖僅示意，與本新聞無關。（圖／民視新聞資料照）

事實上，國安局近期針對幾款中製APP進行抽檢，都是國人熟悉的應用程式，包括小紅書、抖音、微博、微信、百度雲盤，均嚴重違反多項檢測指標。尤其「小紅書」在15項檢測指標，全部驗出違規情形；另外「微博」、「抖音」共計13項違規；「微信」有10項違規；「百度雲盤」則有9項違規。整體檢測結果顯示，5款中製APP普遍存在資安風險，超出一般對應用程式蒐集資訊的合理預期。

原文出處：台灣救護車是打119！大學生卻脫口「中國這3字」全場傻眼：統戰的初步效果

