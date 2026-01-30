救護車不是打119？實習生脫口「說1句」 她嘆：台灣沒救的瞬間

生活中心／朱祖儀報導

台灣叫救護車應該要打119。（圖／資料照）

隨著網路變得發達，越來越多台灣人使用大陸社群軟體，讓中國用語悄悄融入台灣生活。一名兒童物理治療師透露，實習生近來上課時，對著個案說叫救護車要打中國急救電話120，而非台灣的119，讓她相當震驚，不禁直喊「不要再看小紅書、抖音了啊啊啊！」文章曝光掀起討論。

實習生脫口喊120 她當場傻眼

「覺得台灣要沒救的瞬間！」原PO在Threads發文表示，日前實習生帶個案上課時，拿著救護車玩具，詢問「你知道叫救護車要叫幾號嗎？」個案沒有回答，沒想到實習生竟追在後面喊，「要打120啊！」

原PO聽到當場傻眼，「半隻腳踏入醫療業的21歲大學生，說救護車要打120？」不僅如此，另名個案被問到「救護車要打幾號」時，對方也回應，「我爸爸說要打么二零」，讓她聽了相當崩潰，「我就看打120，到底誰要接電話啦！不要再看小紅書抖音了啊啊啊，連救護車幾號都不知道。」

眾人看了傻眼表示，「好吧，我們看到了資訊統戰的初步效果了」、「119居然不是常識，被文化侵略就是這樣，不要鬧了小朋友們」、「傻眼，我以為119已經深根在台灣人的血液裡」、「我家小六生講出民政局，我的驚訝程度也是如此。」

抖音短影音毀大腦！教育部推4防護

事實上，數發部日前提出資安高風險APP清單，就將抖音、微博、微信、小紅書與百度雲盤納入清單。對此，教育部已對高風險APP採取校園防護措施，包括公務設備禁止安裝使用、中小學TANet及教育部所屬機關學校iTaiwan無線網路不提供連線服務，並提醒學校教學與學習活動避免使用，強化教材選擇。

