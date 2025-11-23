救護車也砸！球棒雙人組闖恆春旅遊醫院砸車 警方稱已掌握嫌犯
〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東恆春旅遊醫院的2輛救護車昨天(22日)晚間竟然遭人砸毀，警方獲報即追查當中，現已鎖定犯嫌身分正積極追查當中，由於放置於停車棚，應是平日可出勤的救護車，目前前擋玻璃已被毀損，顯然無法出勤，院方現正進行尋求調度當中。
恆春分局指出，於昨天晚間7時獲報，指恆春旅遊醫院停於院內停車場的2部救護車遭不明人士持球棒毀損。
經調閱院方監視器查知，發現2名男子騎乘機車雙載，由員工出入口進入醫院停車場，持球棒朝著救護車猛砸，得手後揚長而去。
恆春分局強調，全本案已鎖定犯嫌身分，警方積極追查中，務必將歹徒繩之以法。
由於這兩輛救護車停於停車場，推測應為可出勤的救護車，但影響駕駛視線甚鉅的前擋玻璃已遭破壞，顯然無法出勤，院方現正積極調度當中。
