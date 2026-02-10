救護車出勤紅燈直行「瑞典坦克」右側竄出撞…車頭凹陷全毀 釀5人傷

記者羅欣怡／桃園報導

桃園市出勤的救護車遭轎車撞擊。圖／翻攝畫面）

桃園市消防局青埔分隊昨（9日）上午出勤時，行經永春路和領航北路三段，遭到「瑞典坦克」從右方撞擊，造成車上3名救護人員，以及轎車上2人身體擦挫傷，所幸5人送醫後並無大礙，至於車禍原因由警方調查釐清中。

「瑞典坦克」車頭左前方幾乎全爛。（圖／翻攝畫面）

桃園市消防局表示，第二大隊青埔分隊昨日上午8時24分出勤救護，行經中壢區永春路和領航北路三段的交叉路口時遭右前方車輛追撞，造成車上的3名警消（含一名實習生）身體擦挫傷送醫。其中黃姓駕駛左手無名指疼痛、其餘救護員分別有右頭痛，左手臂至手掌疼痛；左腰痛，額頭擦傷約1cm×1cm等傷勢，所幸都無大礙。

警消表示，救護車於出勤途中依規亮警示燈響警報器，並在路口有按喇叭警示、減速，於通過路口超過1/2處車輛右前方遭撞擊。至於車禍肇責部分，目前由警方調查釐清中。

救護車已過路口1/2，遭到轎車撞擊，車上3名救護員受傷。（圖／翻攝畫面）

中壢警分局表示，救護車由中壢區領航北路三段往棒球場方向快車道直行時（號誌為紅燈，有鳴笛），與駕駛自小客車沿永春路直行往洽溪路方向行駛之吳姓男子（34歲，搭載乘客1人）發生碰撞，雙方駕駛2人及乘客3人皆受傷，救護車上無傷患，雙方酒測值均為0，詳細肇事原因尚待釐清。

