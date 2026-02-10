救護車出勤鳴笛路口被撞「3消防送醫」 雙方無酒駕

桃園市 / 綜合報導

救護車鳴笛出勤，沒想到竟發生車禍事故，事發在昨(9)日，桃園青埔消防分隊救護車在值勤途中，和一輛轎車發生碰撞，兩車車殼零件散落滿地，場面怵目驚心，巨大撞擊力道，更造成救護車上的3名消防員受傷，警方調查雙方駕駛酒測值均為0，至於車禍詳細肇責，還有待相關單位進一步釐清。

救護車十萬火急，鳴笛出勤，沒想到在經過路口時，行車記錄器畫面，救護車車頭突然，往左邊用力一撇，偏離航道，朝行人庇護島衝過去，卡察，救護車右前輪被撞歪，咪咪冒冒，車殼掉落，另一邊停著一輛藍色轎車，車頭毀損，引擎蓋扭曲變形嚴重凹陷，兩輛車都受到巨大撞擊力道。

原來9日上午8點多，青埔消防分隊的救護車出勤救援，卻遭轎車擊落。附近民眾說：「誇張，他(轎車駕駛)幹嘛，他跟救護車賽車喔，一般聽到這個就一定是停下來，讓他們讓救護車先過。」附近民眾說：「盡量靠旁邊，大家讓救護車先行。」

車禍發生在桃園中壢區，永春路和領航北路三段交叉路口，事發現場的地面上，還留有清楚煞車痕，路旁警示桿也已經攔腰斷裂，可以想見撞擊力道有多大，當時41歲黃姓駕駛開救護車，和34歲的吳姓男子發生碰種，造成救護車上三名消防人員受傷，分別有左手無名指疼痛，頭痛左手臂至手掌疼痛，以及腰痛和額頭擦傷。

桃園中壢交通分隊小隊長黃羣台說：「青埔消防分隊隊員黃男駕駛救護車，執行緊急救護勤務直行時，與右方來車之駕駛吳男發生交通事故，雙方駕駛及乘客皆受傷，救護車上無傷患。」幸好受傷民眾送醫後沒有大礙，警方調查，雙方酒測值均為0，至於詳細肇事原因仍待釐清。

