救護車困「科技執法路口」沒人讓 苦主崩潰喊：我選擇死亡

科技執法設備近日衍生爭議，有網友在社群平台Threads分享行車紀錄器畫面，一輛救護車在鳴笛狀態下行經設有科技執法設備的路口，前方車輛因擔心被開罰無人敢移動，導致救護車受困車陣長達4分鐘，引發網路熱議。

救護車 。（示意圖／中天新聞資料照）

影片曝光後，大批曾因禮讓救護車而挨罰的駕駛紛紛現身說法。一名網友透露，自己曾好心讓路給救護車，卻被科技執法拍到闖紅燈，收到罰單後還得請假申訴，「誰會保留這麼久的影片？為了這個，要請假、要收集影片，那乾脆不要讓，就不會被罰錢。」更有駕駛分享悲慘經歷，表示自己申訴時因已無證據，只能無奈吞下罰單，「罰單就算了，還請了3天假跑流程，所以只要我前面是科技執法、有照相機，在有違規的疑慮下，我絕對不讓，因為這個政府教我讓了被罰活該。」

廣告 廣告

還有人留言表示，「我遇過一次，猶豫一下還是讓路了，但後來收到罰單，沒有證據不能申訴，罰單就算了，還請假跑流程；然後過二天收到未禮讓救護車的罰單，只要我前面是科技執法，有照相機，我只能選擇死亡。」道出駕駛進退兩難的困境，讓或不讓都可能面臨罰單。

大批網友將矛頭指向制度設計缺陷，質疑科技執法雖能拍到違規行為，卻無法辨識「情有可原」的特殊狀況。有網友指出，「不懂，科技執法也能拍到救護車不是嗎？救護車前的單子暴增，不就是證據，科技執法真的缺乏人性」、「這是交通部問題，10位駕駛人...我看只有1位會往前。自從有科技執法之後，真的很少看到往前禮讓了」、「科技執法必吃罰單，事後去申訴也不一定會過」、「誰禮讓誰倒楣啊！還要自己跑流程，按喇叭也沒用啦！」、「講一個蠻好笑的冷知識，救護車其實也會被正常開單的，等累積到一定的量以後救護車還要拿開燈的紀錄去消罰單，蠻白癡的其實」。

延伸閱讀

羨慕！高鐵公司「總獎金」達歷年新高 2/6發年終3.4個月

年輕人追捧復古風潮！蘋果iPhone 4價格飆60倍

5生肖立春蹦上財運巔峰！肖豬邊玩邊賺、肖馬橫掃四方