救護車困「科技執法路口」沒人讓！苦主崩潰喊：禮讓也會被罰

一段行車紀錄器畫面近日在社群平台瘋傳，顯示一輛正在執行緊急任務的救護車，在設有科技執法設備的路口遭遇前所未有的困境。儘管救護車持續鳴笛警示，前方車輛卻紋絲不動，沒有任何駕駛敢闖紅燈或超越停止線進行禮讓，導致救護車在該路段整整受困4分鐘。

這起事件暴露出科技執法與緊急避讓之間的制度矛盾。根據道路交通管理處罰條例第45條規定，未禮讓救護車將處3600元罰鍰並吊銷駕駛執照，若因此致人死傷，罰鍰更高達6000元至9萬元。然而諷刺的是，許多駕駛因禮讓而闖紅燈，反而收到違規罰單。

大量苦主現身說法，揭露申訴過程的艱辛。一名駕駛表示，曾因紅燈左轉禮讓救護車被科技執法拍攝，照片中明明有救護車入鏡，申訴卻耗時2個月。另一位網友透露，禮讓後收到闖紅燈罰單，為了申訴必須請假調閱行車紀錄器，若未保留影片只能認罰。

更離譜的案例是，有駕駛禮讓後不僅收到闖紅燈罰單，申訴失敗後，過兩天竟又收到未禮讓救護車的罰單，陷入進退兩難的荒謬處境。一位經歷類似情況的駕駛憤怒表示，申訴過程請假3天，最後仍無法撤銷罰單，從此只要前方有科技執法設備，寧願選擇不讓。

網友質疑科技執法缺乏人性化判斷機制。明明設備能拍攝到救護車，人工審查時卻無法辨識駕駛是因禮讓而違規。有民眾建議，政府應設計遠距離感應系統，當救護車接近時暫停科技執法運作。

桃園市議員黃瓊慧對此回應，若民眾因禮讓救護車遭開單，服務團隊將協助爭取應有權益。消防署也公布三大避讓原則：同向路段採摩西分海原則向兩側避讓；交叉路口保持淨空；慢車應緊靠道路右側。

這起事件凸顯科技執法實施後的制度盲點，駕駛陷入禮讓可能被罰、不讓也會被罰的兩難困境，最終可能延誤救護時效，影響病患生命安全。

