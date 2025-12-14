救護車執勤竟被逼讓道！小黃狂按喇叭辱罵 網炸鍋：扣牌吊照都剛好

社會中心／林昀萱報導

救護車執勤暫停遭計程車狂按喇叭逼讓道。（圖／翻攝自爆料公社）

救護車執勤和死神搶命，分分秒秒都相當珍貴！但近日卻傳出有救護車在高雄市登山街和鼓波街交叉口出任務時，遭到計程車狂按喇叭甚至出言辱罵，影片曝光引起撻伐。

有網友在臉書社團《爆料公社》發文，指出一輛救護車暫停路邊執行救援任務時，遭到路邊計程車狂按喇叭要求移車，救護人員特別走到計程車旁耐心解釋因傷患在急救才暫停，但仍遭出言辱罵。最後，救護人員只好中斷手邊的救援作業移車，讓原PO不滿表示：「人家救護車在執行救援任務擋到你的路？旁邊巷道不能走？」

這段影片也引起網友熱議，紛紛留言撻伐計程車司機：「願你家人都不會用到救護車，人家在執行任務，明明你稍切一下就過，為什麼一定要救護車移車讓你？」「這種駕駛就該吊銷他的職業駕照」、「這扣牌吊銷駕照都剛好」、「記得這台計程車不要搭讓它沒錢賺」、「最好之後自己與家人都沒有使用救護車的需求！沒有同理心，相信開車也很難友善駕駛！」

