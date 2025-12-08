救護車執勤過路口遭貨車「撞翻」 2醫護、1騎士傷

一輛救護車被撞翻。（圖／東森新聞）





上午11點多，在台中市南屯區五權西路與忠勇路口發生一起驚險車禍！一輛救護車接獲勤務，要前往醫院接送病患，結果路口一輛貨車疑似搶黃燈追撞，導致救護車當場翻車，波及路口停等紅燈的女騎士，除了這名騎士受傷，救護車內駕駛跟副駕駛同仁也都受傷，所幸3人送醫治療後無大礙。

十字路口，一輛救護車突然被撞翻，砰一聲，整台車側翻滑行，還波及到等紅燈騎士，另一個角度看也很清楚，貨車跟救護車幾乎是同時通過路口，結果救護車車身受到撞擊，整個翻掉，而貨車車頭嚴重凹陷變形，駕駛自己也嚇到。

當事貨車司機vs.記者：「我開過來的時候，（你從哪邊下來），那台車有一台大車擋在那裡，它（救護車）衝了過來，我踩煞車的時候它就那個（翻覆）」

這起車禍就發生在8號上午11點38分，臺中市南屯區忠勇路與五權西路三段，一輛救護車接獲勤務，要前往培德醫院接送病患，由40歲蕭姓男駕駛開車，載副駕23歲楊姓同仁，結果在路口跟吳姓男子開的貨車相撞，還波及到在路口，停等紅燈的41歲鄭姓女騎士。

被波及鄭姓女騎士vs.記者：「那個我旁邊有一台機車，可是他好像退得比較快一點，沒有被撞到，那台可能反應比較快，有趕快往後退，（啊你人有怎麼樣嗎），有就擦傷輕微擦傷，是救護人員比較那個比較嚴重。」

救護車側倒在路旁待轉區，而被撞的鄭姓女子的機車就倒在一旁，救護車靠著牽引繩拉著車體，吊車從上方勾住車輪，慢慢將救護車拉起，扶正一看，救護車右側車門被撞的，整個凹陷，車前的擋風玻璃也碎裂，車內的救護設備也東倒西歪，零件散落一地，所幸受傷的救護人員及鄭姓女騎士都只有擦挫傷，不過事發當下，貨車行駛方向為綠燈轉為黃燈，疑似搶快通過，而救護車鳴笛正要出發勤務，但也穿越紅燈過路口，雙方都有肇責詳細事故原因，仍待警方調查釐清。

