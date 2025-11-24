救護車找不到傷者 后豐鐵馬道安全失守

▲議員蔡耀頡指出，后豐鐵馬道一名六歲男童遭電動車撞倒受傷，事故現場標示不清，救護車卻找不到傷者(圖／柳榮俊攝2025.11.24)

[NOWnews今日新聞] 台中后豐鐵馬道近日發生驚險意外，一名六歲男童跟隨家人出遊時，遭電動車撞倒受傷，耳朵鮮血直流。然而，救護車卻找不到傷者，最後男童不得不由家長抱著、警方三貼騎車送往救護車，引發社會譁然。

市議員蔡耀頡今日痛批觀光旅遊局管理嚴重失職。他指出，事故現場標示不清，完全沒有管理人員，觀旅局只會口頭呼籲民眾「不要競速」，卻毫無實際作為。

蔡耀頡怒斥，現場毫無點位標示，導致救護人員找不到傷者，消防隊甚至派出兩次人力才將男童送上救護車。過程中，救護車一度卡住，僅靠熱心民眾協助才脫困，但「從頭到尾都看不到任何行政人員」。

他質疑，觀旅局巡查人員究竟是誰？多久巡一次？面對重大事故，竟無人能提供座標或協助，讓受傷孩童家長求助無門。

對此，觀旅局長表示，目前所有腳踏車道巡查工作皆由「行政助理」負責，並稱會提供協助。但這番說法顯然難以平息外界對景點安全管理鬆散的批評。市長盧秀燕則表示，將責成相關同仁檢討改進，包括是否加強路標設置，也感謝議員提供指導意見。

觀旅局說，為維護后豐鐵馬道騎乘自行車的遊客安全，觀旅局將邀集警察及消防單位辦理現地勘查，讓救護車輛能儘量靠近需緊急救護的地點，並將結合沿線租車業者，宣導遊客可下載安裝「消防防災e點通」App，在遇到事故時，可即時報案、提供所在點位GPS座標，以利警消即時救援。

此外，觀旅局將於遊客聚集眾多的點位加派假日駐點人力，並全面巡視與加強指標不足處。也呼籲，請民眾遵守速限時速25公里，勿跨越車道，以免發生意外。有緊急需求時，請往兩側停靠，讓出緊急救護通道，以利救援。盼望透過多面向改善措施，提供遊客更優質的休憩設施。

