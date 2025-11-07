救護車肇事司機過失傷害罪起訴變無罪 法官：鑑定過失違背現實

屏東李姓司機駕駛救護車肇事，涉嫌過失傷害罪，被高雄高分院判決無罪落幕。(記者鮑建信攝)

〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東李姓司機駕駛救護車與轎車相撞，被依過失傷害罪起訴，高等法院高雄分院則認為事故鑑定報告有違現實狀況，他已注意車前狀況，維持無罪判決，全案落幕。

屏東地檢署指出，2022年1月5日傍晚，被告李男駕駛救護車，沿路開啟警示燈及警鳴器，駛經潮州鎮萬年路口，與陳姓婦人駕駛轎車相撞，車內蔡姓少年受傷，據交通事故鑑定報告，指李男為肇事次因，依過失傷害罪起訴。

屏東地院開庭勘驗監視畫面，及有關證人和交通事故鑑定報告後，認定救護車進入路口，被陳車前方撞擊，實在無法防範，認定罪證不足後，檢方不服上訴指出，救護車雖然有優先權，但進入路口前，「未注意車前狀況，未隨時採取必要安全措施」，要求改判有罪。

高雄高分院開庭調查，救護車進入路口已減速，除沒有檢方所指「猛然往前衝」外，並指車禍鑑定結果，於法無據，甚至與現實狀況有違，仍然判決無罪並確定。

