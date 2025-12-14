救護車被逼讓道！小黃「狂按喇叭、辱罵」過程曝光網怒了

社會中心／張予柔報導



高雄發生一起引發公憤的事件，一輛正在執行救護任務的救護車，在路口遭計程車司機持續狂按喇叭，甚至出言辱罵救護人員，要求對方移車讓行。整起過程被附近民眾全程拍下並上傳到網路上，引發網友怒火，痛批該名司機毫無職業道德，更有人直言「這種人根本不配開車」。





高雄救護車執勤竟被逼讓道！小黃司機「狂按喇叭、辱罵」過程全被拍網炸鍋

救護車執勤遭計程車擋道狂按喇叭，救護人員耐心解釋仍被辱罵。（圖／翻攝自臉書社團《爆料公社》）

有網友在臉書社團《爆料公社》中發布了貼文，事件發生在高雄市登山街與鼓波街交叉口，當時救護車正停靠在路旁執行救援勤務。影片中可見，救護人員為了避免衝突，特地走到計程車車窗旁，耐心解釋正在協助傷患進行急救，沒想到司機不僅不理會，還不斷按喇叭催促，一邊辱罵救護人員。吵雜聲響驚動附近住戶，紛紛出門查看情況，最終為了不讓衝突擴大，救護人員只好暫時中斷手邊作業，移動救護車讓計程車通過。

影片曝光引起網友不滿，紛紛留言表示「這種駕駛就該吊銷他的職業駕照」。（圖／翻攝自臉書社團《爆料公社》）

原Po對此相當不滿，直言「旁邊巷道不能走？」更指出，當下路人都看不下去出聲斥責該名司機。影片曝光後，短時間內吸引網友湧入留言，怒批該行為已嚴重影響救援作業，「這種駕駛就該吊銷他的職業駕照」、「說好的讓救護車優先呢？」、「黃色垃圾車」、「可以檢舉他妨礙醫療救護，依法應該可以開單舉發」、「職業駕駛的駕照是雞骨頭換的」。







原文出處：高雄救護車執勤竟被逼讓道！小黃司機「狂按喇叭、辱罵」過程全被拍網炸鍋

