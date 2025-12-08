救護車趕培德醫院載人 遭撞側翻波及待轉騎士
台中市一輛民間救護車執行載送病患任務時，在「南屯區五權西路與忠勇路口」發生嚴重車禍！救護車雖鳴笛閃燈通過紅燈路口，卻因左轉車道大車阻擋視線，與直行貨車相撞側翻，並衝向路邊波及女機車騎士。所幸救護車駕駛與女騎士僅受擦挫傷，無生命危險。貨車駕駛坦言：「有聽到鳴笛聲而踩了煞車，但仍來不及避免碰撞。」警方正調查肇事責任，並呼籲民眾聽到警笛應先確認車輛位置，再安全通過路口。
台中市一輛民間救護車在執行載送病患任務時，發生嚴重車禍意外。事故發生於台中市南屯區五權西路與忠勇路口，當時救護車雖有鳴笛閃燈通過紅燈路口，但因左轉車道大車阻擋視線，與直行的貨車相撞後側翻，並衝向路邊波及待轉區的女機車騎士。所幸救護車駕駛雖一度受困車內，最終只有擦挫傷，女騎士也僅手腳擦傷，無生命危險，而貨車駕駛也未受重傷，三人皆平安無大礙。
這起事故發生在中午11點30分，當時民間救護車正前往培德醫院執行載送病患的任務。救護車抵達十字路口後，雖然稍微減速並持續鳴笛閃燈通過，但剛起步沒多久，右側一輛直行的貨車就撞上了救護車的右後車身。救護車因撞擊力道而失控側翻，並衝向路邊的機車待轉區，導致一名女騎士連人帶車摔倒在地。幸運的是，待轉區內的另一名外送員及時向後退了一步，才避免受到波及。
事故現場一片狼藉，救護車側翻在地，車窗玻璃破裂，車內的救護器材東倒西歪。肇事的貨車車頭也嚴重毀損，而被波及的機車車頭同樣遭到撞毀。被撞女騎士描述當時情況表示，她在待轉區等候時，旁邊還有一台機車，但對方退得比較快，因此沒有被撞到。
據了解，事故的主要原因可能是視線受阻。當時左轉車道有兩部大車，造成救護車與貨車駕駛雙方視線都被遮擋，導致意外發生。貨車駕駛表示，雖然有聽到鳴笛聲而踩了煞車，但仍來不及避免碰撞。
警方目前正在調查這起事故的肇事責任。同時，警方也提醒所有用路人，當聽到警笛聲響時，應確認勤務車輛的確切位置，再安全通過路口，以避免類似意外再次發生。
