救護車載病患「警示燈+鳴笛」 紅燈路口攔腰撞休旅車

彰化縣 / 綜合報導

彰化市昨(11)日 下午 發生救護車與休旅車碰撞的交通事故，一輛隸屬醫院的民間救護車，載送病患就醫途中，路口的號誌是紅燈，救護車雖然有開啟警示燈和警報器，但還是與一輛進口休旅車發生碰撞，造成對方駕駛輕傷送醫，警方強調，救護車值勤當中，其他車輛應該減速禮讓，但救護車沒有絕對路權，肇事責任歸屬，還要釐清。

藍色進口休旅車直行，前方是綠燈，到了路口準備左轉，被左側開過來的救護車，攔腰撞上，再從另外一個角度來看，休旅車在路口過彎速度並不快，救護車這一撞力道還不小，休旅車的車身晃了好幾下，旁邊另外一輛黑色休旅車，從停車場開出來發現路口發生車禍，趕快減速小心翼翼繞了過去。

廣告 廣告

昨日下午2點多，王姓男子駕駛醫院的救護車，載送病患就醫途中，經過彰化市中山路2段與仁愛路口，雖然當時有開啟警報器與警示燈，但還是發生車禍。

目擊民眾說：「有聽到救護車的聲音，照道理講，救護車應該在交叉路口的時候，應該是要慢一點，可是他沒有，他很快，對，沒減速，碰一下，很大力就撞上。」休旅車盧姓駕駛受到輕傷送醫沒有大礙，彰化警分局大埔派出所所長蔡騏宇說：「盧姓駕駛腳部有輕微的擦挫傷，王姓救護車駕駛及病患，並沒有造成受傷的情況，後續由其他的救護車，將病患協助送醫，雙方的駕駛，經酒測均為0。」

救護車車頭撞壞，這輛新車市價高達300多萬的休旅車，左側車身也嚴重凹陷受損變形，警方強調，救護車值勤當中有相對路權，其他車輛應該減速禮讓，但救護車沒有絕對路權，路口的情況還是得注意，相關肇事責任歸屬還要進一步調查，才能判定。

原始連結







更多華視新聞報導

路窄.巷口多 彰化伸港中華路劃18個「慢」字提醒減速

國道自撞5人傷「沒放警示牌」 險害後車追撞

驚險！ 陸軍彰化溪州實彈射擊 砲彈射偏波及三戶民宅

