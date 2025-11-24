救護車送病患出事！建國高架「3車連環撞」釀3傷 畫面曝光

北市建國高架道路救護車、遊覽車、奧迪3車追撞，造成3人受傷。翻攝畫面



台北市建國高架道路今（11/24）發生3車追撞事故，一輛載送轉診民眾的救護車，切換車道時擦撞前方小客車，再被後方遊覽車追撞，造成3人輕傷，皆無酒駕，詳細原因及責任待警方釐清。

今上午11時許，劉姓男子（26歲） 駕駛民間救護車，載康姓女子從耕莘醫院轉診到台北榮民總醫院，行駛於建國高架時發生擦撞。

北市建國高架道路救護車、遊覽車、奧迪3車追撞，遊覽車的擋風玻璃出現蜘蛛網。翻攝畫面

劉男表示，當時有開啟警示燈跟警鳴器，為閃避前方煞停車輛向左切，右前車身不慎擦撞前方一輛由李姓男子（35歲）駕駛的奧迪，救護車失控向左偏行，後方一輛由鄭姓男子（50歲）駕駛的遊覽車閃避不及撞上。

從現場畫面可見，遊覽車前擋風玻璃因撞擊出現蜘蛛網狀，奧迪左後方也有擦撞痕跡，救護車車身明顯凹損。

北市建國高架道路救護車、遊覽車、奧迪3車追撞，奧迪左後方遭到擦撞。翻攝畫面

事故造成3人受傷，救護車駕駛劉男輕微腦震盪及腰部挫傷，送往台大醫院；遊覽車駕駛鄭男右腳扭傷、車上載著的許姓導遊則有頭暈症狀，但兩人未就醫。救護車上的康姓女病患也有頭痛情況，改由另輛救護車送往榮總治療。

警方初步調查，3名駕駛酒測值均為0、執照正常，詳細肇事原因仍待調查釐清。

