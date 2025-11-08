救護車駕駛超衰！路口被撞還變過失傷害 法官認 「這文件」有錯判無罪
社會中心／洪正達報導
屏東李姓男子擔任民間救護車駕駛，卻於2022年1月間執行任務途中在潮州鎮撞上一輛自小客，檢方在偵辦後依過傷害罪起訴，案經屏東地院審理後，認為李男行駛中無法防範因此判無罪，但檢方不滿上訴，高雄高分院認為李男進入該路口已減速，且車禍鑑定報告與實際情形有出入，仍認為原審無違誤。
判決指出，2022年1月5日傍晚，李男駕駛救護車執行後送，並於沿途開啟警示燈、警報器，卻於潮州鎮萬年路口與陳姓婦人駕駛的自小客發生車禍，導致車內的蔡姓少年受傷，檢方事後依據車禍鑑定結果認為李男為肇事次因，因此依過失傷害將他起訴；但屏東地院綜合所有事證後，認為李男在進入路口時被陳婦撞擊無法防範，因此判決無罪。
不過檢方不服，指出救護車儘管有道路優先權，但進入路口時並未注意車前狀況，也沒有採取避掉的安全措施，應改判有罪；案經高雄高分院調查，發現李男在進入路口時已經減速，並沒有「猛然往前衝」，且車禍鑑定結果於法無據，無法還原現場狀況，因此仍判李男無罪定讞。
更多三立新聞網報導
興達又炸了？真相曝光「管道爆炸沉痛教訓」毒打…今實務操演來真的
全民普發1萬詐團「興奮到發抖」打詐高雄隊緊盯讓歹徒無從下手
高雄女「未掛號」直衝診間問病情遭拒！怒轟醫「缺錢嗎？」下場完蛋了
虐死1歲兒！高雄冷血母「悔過書」跳針想交保 法官打臉了
其他人也在看
救護車肇事司機過失傷害罪起訴變無罪 法官：鑑定過失違背現實
屏東李姓司機駕駛救護車與轎車相撞，被依過失傷害罪起訴，高等法院高雄分院則認為事故鑑定報告有違現實狀況，他已注意車前狀況，維持無罪判決，全案落幕。 屏東地檢署指出，2022年1月5日傍晚，被告李男駕駛救護車，沿路開啟警示燈及警鳴器，駛經潮州鎮萬年路口，與陳姓婦人駕駛轎車相撞，車內蔡姓少年受傷，據交通事自由時報 ・ 1 天前
服務從胎兒到老年人 黑鷹飛行員黃俊銘3年搶救45人
（中央社記者盧太城台東縣8日電）慈航任務服務對象從未出生的胎兒到老年人，空勤黑鷹飛行員黃俊銘近3年搶救45人，獲今年行政院搜救有功人員表揚。他說，只要不是颱風天，哪裡有難他就往那裡飛。中央社 ・ 11 小時前
他偷機車露餡拒捕竟騎上高速公路 警用機車國道狂飆3公里攔下
55歲湯姓男子前幾天在鳳山市區偷了一台機車代步，被害人報案後警方鎖定湯男行蹤，今天凌晨在高市前鎮區準備緝捕騎贓車的湯男時，機警的湯男竟加速騎上國道一號逃竄，警方也立即騎警用機車跟上，一路追逐約3公里後順利攔截逮捕湯男送辦。鏡報 ・ 11 小時前
加里山2山友「誤走支線」迷失原始林 消防傍晚入山尋獲安全帶下山
消防局表示，報案地點位於加里山大坪登山口往內約2公里處，但實際位置與通報地點略有差距。兩名登山客自大坪登山口入山，登至杜鵑嶺後在下山途中誤走支線，深入原始林區而失去方向。迷途山友透過電話提供座標，救難人員據此多方橫切接近，終於順利尋獲兩人。加里山有「台灣富...CTWANT ・ 11 小時前
台7線落石！小客車擋風玻璃被砸破大洞 駕駛、乘客驚逃
宜蘭台七線90.7公里處今天（8日）上午9時許發生一起意外，一輛小客車行經該路段時，突然遭遇邊坡落石，小客車的後擋風玻璃被砸中破裂、車身受損，駕駛連忙把車輛開往安全處停放，所幸當時車內4人都未受傷。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
颱風鳳凰逼近 台電高雄區處整備應對強化巡檢
（中央社記者林巧璉高雄8日電）颱風鳳凰逼近，台電高雄區處戒備，共整備224位工程人員、41輛工程車、25輛吊臂車、30輛昇空車、27台發電機、38台抽水機及挖土機等，除加強樹木修剪外，並巡視變電所、測試抽水機。中央社 ・ 11 小時前
影/國3柳營段滿地金屬片！17車閃避不及輾過去 4人輕傷
國道三號南向322.8公里柳營路段昨（7）日晚間發生一起交通事故，一輛車輛沿途掉落金屬零件，導致17輛小客車因閃避不及而輾壓，其中1輛小客車失控，與另外3輛車相撞，最終造成4人輕傷。中天新聞網 ・ 11 小時前
保育黑鳶七堵山區倒掛鳥網慘死 竊鴿集團2成員落網
基隆市七堵山區日前有4隻保育類黑鳶被發現掛網慘死，警方獲報後經多日埋伏，7日在友蚋山區逮補竊鴿集團吳姓及王姓男子，全案依加重竊盜罪移送法辦。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
台中建國市場肉品區 擠滿許多買溫體肉民眾 (圖)
台中建國市場肉品區，8日一早許多民眾擠在肉攤前選購溫體豬肉。中央社 ・ 10 小時前
南投男自導自拍討債片賺流量 遭警逮捕法辦 (圖)
網路流傳一則黑衣人在南投埔里持槍討債影片，警方獲報循線逮捕涉案林姓男子。林男供稱是為賺取流量才自導自拍，找友人扮黑衣人持玩具槍討債。警方訊後依違反社維法將人函送法辦。中央社 ・ 1 天前
護理師為「減輕工作量」謀殺10病患！被判終身監禁
德國法院於週三（11月5日）宣判，一名44歲的前護理師因涉嫌在安寧療護病房中殺害10名病患、並企圖謀殺27人，被判處終身監禁。法院認定，該名男子於2023年至2024年間，在照護重症與臨終病患時，施打過量止痛藥與鎮靜劑，導致多名病患死亡。鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前
12秒內竊取價值7.7億元加密幣 麻省理工兄弟檔逃過判罪
一對畢業於麻省理工學院的兄弟被控從以太坊（Ethereum）區塊鍊上竊取了價值2500萬美元（約7.7億元台幣）的加密貨幣，前後只花了12秒。不過，由於陪審團經過了3天馬拉松式的討論，仍無法達成一致意見，本案最終宣告流審（即審判無效），挫敗的檢方還在考慮是否提出重審。太報 ・ 11 小時前
青少年尬車上烘爐地擾人清夢 警攔查逾百輛汽機車開罰20件
為遏止青少年追求速度，私自改裝排氣管製造噪音擾人清夢，新北市中和警分局昨日晚間與環保局聯合執行取締改裝噪音車輛專案勤務。警方分析，本次勤務選定改裝車輛出沒熱點——興南路2段399巷（往烘爐地雙向）擴大臨檢，勤務期間共計攔查上百部汽、機車，舉發各項交通違規達20件，其中非法改裝就佔了9件，總罰鍰金額超自由時報 ・ 11 小時前
畢旅體驗雲霄飛車悲劇了！小六生「10萬助聽器」噴飛...親友急求救
對於有聽力障礙的人來說，助聽器是生活中不可或缺的重要物品，但助聽器要價不斐，一個動輒數萬元，對一般家庭來說，也是不小負擔。昨日（7日）在九族文化村就有一名戴助聽器的小六學生，因為參加畢業旅行太興奮，搭雲霄飛車時忘了拿下助聽器，導致要價10萬元的助聽器掉落，親友們心急如焚發文求救，希望能找回助聽器。對此，園方表示有接獲家屬通報，但目前尚未尋獲遺失物，這兩天將會派巡檢人員加強巡尋。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
台東機關性騷案 空軍志航基地通報10件居冠
（中央社記者盧太城台東縣8日電）台東縣內機關性騷擾通報案件，截至10月共通報22件，其中以空軍志航基地10件居冠，女性通報者居多。志航基地表示，「目前發言權已由空軍司令部統一掌握，無權對外說明」。中央社 ・ 11 小時前
海鷗颱風重創越南 10死數十萬撤離
海鷗颱風在6號晚間登陸越南，雖然已經消散，但風雨持續影響當地，今天進入第3天，當局災情統計至少5人死亡、10幾人受傷，中南部各省一共撤離53.9萬人，另外還有超過上萬棟房屋淹水和受損，由於部分地區...大愛電視 ・ 10 小時前
提升北市救護緊急量能 寺廟捐高頂救護車止血帶
（中央社記者劉建邦台北8日電）台北市消防局今天表示，葫蘆寺為提升北市緊急救護量能，捐贈高頂救護車1輛給消防單位，並捐贈止血帶350條給北市警士林分局，同時進行年度繞境起駕，祈求國泰民安。中央社 ・ 10 小時前
鄭麗文又惹議！將赴共諜追思會 律師：不弔唁白恐受難者卻弔唁共諜
即時中心／温芸萱報導國民黨主席鄭麗文繼稱「普丁不是獨裁者」後，又被爆今（8）日將出席統派社團舉辦的「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但該會實際追思對象卻是遭國民政府處決、被中共追封為「革命烈士」的共諜將官吳石。對此，律師林智群在臉書痛批，鄭麗文代表國民黨，卻要追思被國民黨槍斃的共諜，更質疑「白色恐怖被害人，國民黨都沒去弔唁了，結果去弔唁共諜？」。民視 ・ 10 小時前
蕭美琴赴歐演說、鄭麗文卻悼念共諜吳石！吳思瑤直呼：一個台灣兩個世界
副總統蕭美琴今（8）日在外交部長林佳龍陪同下，前往在歐洲議會舉辦的IPAC峰會上發表演說，是為我國重大外交突破；國民黨主席鄭麗文下午則將出席追思活動，悼念因共諜身分遭槍決的吳石等人。民進黨立委吳思瑤指出，蕭美琴的外交突圍帶給台灣人無上的光榮；鄭麗文卻將白色恐怖染紅、把中華民國出賣了，令她直呼「一個台灣，兩個世界！」三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
駕駛低頭看導航華中橋自撞翻覆 4男2女輕重傷
台北市華中橋今日凌晨發生七人座休閒車自撞分隔島翻覆事件，車內4男2女分受輕重傷送醫。警方初步調查，疑為29歲孫駕駛，因路況不熟，低頭看導航，以致車輛偏離路線肇禍，並無酒駕。至於確實肇禍因警方將再作進一步釐清。警方表示，今（8）日凌晨1時許，孫姓男子駕駛七人座休旅車由新北市往北市方行駛時，當行經華中橋自由時報 ・ 10 小時前