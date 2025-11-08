救護車駕駛超衰！路口被撞還變過失傷害 法官認 「這文件」有錯判無罪

社會中心／洪正達報導

民護駕駛李男在潮州鎮一處入口減速進入，被檢方緊要過失傷害，但法官認為車鑑報告有出入，因此判他無罪。（示意圖，與本案無關／翻攝畫面）

屏東李姓男子擔任民間救護車駕駛，卻於2022年1月間執行任務途中在潮州鎮撞上一輛自小客，檢方在偵辦後依過傷害罪起訴，案經屏東地院審理後，認為李男行駛中無法防範因此判無罪，但檢方不滿上訴，高雄高分院認為李男進入該路口已減速，且車禍鑑定報告與實際情形有出入，仍認為原審無違誤。

判決指出，2022年1月5日傍晚，李男駕駛救護車執行後送，並於沿途開啟警示燈、警報器，卻於潮州鎮萬年路口與陳姓婦人駕駛的自小客發生車禍，導致車內的蔡姓少年受傷，檢方事後依據車禍鑑定結果認為李男為肇事次因，因此依過失傷害將他起訴；但屏東地院綜合所有事證後，認為李男在進入路口時被陳婦撞擊無法防範，因此判決無罪。

廣告 廣告

不過檢方不服，指出救護車儘管有道路優先權，但進入路口時並未注意車前狀況，也沒有採取避掉的安全措施，應改判有罪；案經高雄高分院調查，發現李男在進入路口時已經減速，並沒有「猛然往前衝」，且車禍鑑定結果於法無據，無法還原現場狀況，因此仍判李男無罪定讞。

更多三立新聞網報導

興達又炸了？真相曝光「管道爆炸沉痛教訓」毒打…今實務操演來真的

全民普發1萬詐團「興奮到發抖」打詐高雄隊緊盯讓歹徒無從下手

高雄女「未掛號」直衝診間問病情遭拒！怒轟醫「缺錢嗎？」下場完蛋了

虐死1歲兒！高雄冷血母「悔過書」跳針想交保 法官打臉了

