救護車「119貼反」是大出包？消防局解釋了：答案藏在後照鏡

生活中心／李紹宏報導

不少民眾在路上遇見救護車時，除被鳴笛聲吸引，有時也會注意到車頭的「119」字樣似乎怪怪的，不僅左右顛倒，看起來像「err」；有不少人直接私訊消防局，擔心是不是貼紙廠商印錯。對此，新北市消防局特別在官方粉專「新北消防發爾麵」發文闢謠，揭開這道「鏡像字」背後貼心設計。

救護車車頭「119」字樣貼反，其實有原因。（示意圖／資料照）

針對民眾疑惑，新北消防局透過影片解釋，其實這並非作業疏失，而是為了交通安全所做的鏡像設計。

由於救護車在執行任務時分秒必爭，若前方車輛駕駛透過後照鏡觀察後方路況，根據光學反射原理，原本「顛倒」的字樣在後照鏡中會剛好「負負得正」，呈現出正確且清晰的「119」字標。



對此，許多網友直呼長知識，「你就知道多少人開車從來不看後視鏡了」、「前車後視鏡看的」、「用後照鏡看就是正常的，車頂的是給直昇機從空中看的」、「我竟然沒注意過這個」、「不用管正不正，只要看到救護車，就是儘量安全靠邊就對了」。

