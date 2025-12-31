救護車「119」是反的？ 消防局揭救命巧思：答案藏在後照鏡

不少民眾在路上看到救護車時，常會疑惑車頭上的119字樣為何是反的。（翻攝自臉書粉絲專頁急診柯南．翁梓華醫師）

不少民眾在路上看到救護車時，常會疑惑車頭上的「119」、「AMBULANCE」或「救護車」字樣為何是反的，甚至有人誤以為貼錯。對此，新北市消防局拍片說明，這其實是一項救命的設計巧思，用意正是為了讓用路人可以從後照鏡中更快辨識、即時讓道。

救護車「119」是不是貼反了？

新北市消防局在官方臉書粉專「新北消防發爾麵」發布影片指出，常有民眾詢問救護車車頭字樣是否貼反，或是問為什麼要貼「err」？消防局表示，答案其實藏在駕駛人的後照鏡裡。當前方車輛透過後照鏡觀看時，原本反向的「119」，在鏡中會顯示為正向文字，能讓駕駛第一時間辨識來車身分。

救命巧思：縮短辨識時間、降低風險

急診醫師翁梓華也曾在臉書粉絲專頁「急診柯南．翁梓華醫師」分享指出，救護車出勤時鳴笛聲大、速度快，分秒必爭，若文字是正向印刷，前方駕駛在後照鏡中看到的反而會是鏡像字，需花更多時間解讀。研究顯示，人類辨識鏡像文字所需時間較長，即便只是短短幾毫秒，也可能影響行車安全。

翁梓華說明，將文字反向印在車頭，能讓用路人在後照鏡中直接看到清楚、正確的「119」或「AMBULANCE」，提升辨識速度，進而即時讓道，保障救護車與其他車輛的安全。這項設計在歐美國家早已行之有年，台灣則約在2010年後逐步普及至各地救護車。

